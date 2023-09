Marco Bezzecchi (Ducati/5°): L'eroe della gara

Il bronzo mondiale Marco Bezzecchi (25) ha conquistato la sua terza pole position stagionale, ha stabilito il primo giro record non ufficiale al Buddh International Circuit e sperava di poter fare la differenza nella gara sprint.

Ma pochi istanti dopo la partenza, in frenata alla prima curva, le sue possibilità di vittoria sono svanite: Bezzecchi è stato tamponato da dietro e ha perso il controllo della sua Mooney VR46 Ducati. Mentre i suoi rivali del Campionato del Mondo, Jorge Martin e Francesco Bagnaia, si allontanavano incontrastati in testa, Bezzecchi è stato l'ultimo a lanciarsi all'inseguimento, ignaro del fatto che fosse stato il suo stesso compagno di squadra Luca Marini a silurarlo fuori pista.

La rabbia ha messo le ali all'italiano, che dopo un solo giro era già rientrato in pista. Dopo due giri aveva già superato Morbidelli, Pirro e Aleix Espargaró, e al terzo giro ha recuperato altre tre posizioni e si è piazzato al 12° posto. A metà gara "Bez" si trovava al 7° posto, colmando anche il divario da Jack Miller in pochissimo tempo e spodestando l'australiano dal sesto posto all'ottavo giro.

Nel successivo duello con Fabio Quartararo, Marco ha sfruttato la velocità superiore della sua Ducati e ha passato la Yamaha del campione del mondo 2021 alla staccata dopo il lungo rettilineo posteriore. Se la gara accorciata non fosse stata interrotta dopo undici giri, Bezzecchi avrebbe potuto essere ancora in lotta per il podio.

Il pilota della Mooney VR46 Ducati, in sella alla GP23, ha fatto segnare tre volte il giro più veloce durante la sua audace corsa e ha suscitato scalpore tra gli spettatori, anche se il risultato è stato relativamente magro con il quinto posto. "Il risultato non è quello a cui miravo. Ma spero che tutti si siano divertiti a guardarlo", ha riassunto. "Rispetto ai miei avversari, ero molto forte in frenata, il che ha fatto la differenza e mi ha permesso di effettuare le numerose manovre di sorpasso. In termini di trazione, eravamo tutti più o meno allo stesso livello, perché il livello di aderenza è proprio quello. La differenza l'ha fatta la frenata brusca".

Alla partenza Bezzecchi aveva perso qualche metro rispetto a Martin e Bagnaia con le loro attuali Desmosedici GP23, ma non aveva intenzione di dare la colpa alla frizione più recente che i suoi compagni di marca stavano usando. "Non l'ho mai provata", ha confessato Bezzecchi. "La mia accelerazione da 0 a 100 è buona, anche quando parto sto con gli altri, ma nel momento in cui inizio a muovermi, i miei colleghi mi passano. Non so se sia la frizione o la maggiore esperienza degli altri a fare la differenza".

Non ha ancora parlato con Marini, ha fatto notare. Ha invece lasciato intendere pubblicamente di essere stufo di questi incidenti di partenza. "È stata la terza volta in questa stagione che sono stato trascinato innocentemente in un disastro. Spero che nella gara di domani riesca a superare la prima curva tutto intero. Nessuno vuole commettere un errore del genere e non mi aspettavo un incidente del genere. Dopo tutto, ero in prima fila sulla griglia di partenza. Se in prima fila non sono al sicuro da questi incidenti, da dove devo partire?".

Risultati MotoGP Sprint, Circuito di Buddh (23 settembre):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.