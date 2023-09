Marco Bezzecchi (Ducati/5º): O herói da corrida

O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo, Marco Bezzecchi (25), fez a sua terceira pole position da época, estabeleceu o primeiro recorde não oficial de volta ao Circuito Internacional de Buddh e esperava puxar os cordelinhos na corrida de sprint.

Mas momentos após a partida, ao travar na primeira curva, as suas hipóteses de vitória desapareceram: Bezzecchi foi fortemente abalroado por trás e perdeu o controlo da sua Ducati Mooney VR46. Enquanto os seus rivais do Campeonato do Mundo, Jorge Martin e Francesco Bagnaia, seguiam na frente sem qualquer contestação, Bezzecchi foi o último a iniciar a perseguição, sem saber que tinha sido o seu próprio companheiro de equipa, Luca Marini, a tirá-lo da pista.

A raiva deu asas ao italiano, porque após apenas uma volta já tinha regressado ao pelotão. Após duas voltas, já tinha ultrapassado Morbidelli, Pirro e Aleix Espargaró, e na terceira volta recuperou mais três lugares e surgiu na 12ª posição. A meio da corrida, "Bez" estava na 7ª posição, também diminuindo a diferença para Jack Miller em pouco tempo e tirando o australiano do sexto lugar na 8ª volta.

No duelo seguinte contra Fabio Quartararo, Marco jogou com a velocidade superior da sua Ducati e passou a Yamaha do Campeão do Mundo de 2021 na travagem após a longa reta da meta. Se a corrida encurtada não tivesse sido interrompida após onze voltas, Bezzecchi ainda poderia estar na luta pelos lugares do pódio.

O piloto da Mooney VR46 Ducati na GP23 estabeleceu a volta mais rápida por três vezes durante a sua ousada corrida e causou sensação entre os espectadores, apesar de o resultado ter sido comparativamente magro, com o quinto lugar. "O resultado não é o que eu estava à espera. Mas espero que todos se tenham divertido a ver", resumiu. "Comparado com os meus adversários, fui muito forte nos travões, o que fez a diferença e me permitiu fazer as muitas manobras de ultrapassagem. Em termos de tração, estávamos todos praticamente ao mesmo nível, porque o nível de aderência é assim mesmo. A diferença estava mesmo na travagem a fundo".

No início, Bezzecchi perdeu alguns metros em relação a Martin e Bagnaia nas suas Desmosedici GP23 actuais, mas não quis atribuir a culpa à embraiagem mais recente que os seus colegas de marca estavam a utilizar. "Nunca a experimentei", confessou Bezzecchi. "A minha aceleração dos 0 aos 100 é boa, mesmo quando começo a andar estou com as pessoas, mas no primeiro momento em que começo a andar, os meus colegas passam-me. Não sei se é a embraiagem ou a maior experiência dos outros que faz a diferença."

Ainda não falou com Marini, observou. Em vez disso, deixou escapar publicamente que estava farto destes acidentes de partida. "Foi a terceira vez esta época que fui inocentemente arrastado para um desastre. Espero que na corrida de amanhã consiga passar a primeira curva inteiro. Ninguém quer cometer um erro destes e eu não estava à espera de um incidente destes. Afinal de contas, estava na primeira linha da grelha. Se não estou a salvo deste tipo de atrasos na primeira linha, de onde é que tenho de partir?"

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 Set):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.