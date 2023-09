Jorge Martín (Ducati/1º): "Aún tenía margen de maniobra".

El as del Pramac, Jorge Martín, habló después de su victoria al sprint sobre el largo sábado en el Circuito Internacional de Buddh, sus grandes rivales Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia y su propio estado de forma.

Tras su perfecto fin de semana en Misano, Jorge Martín celebró el sábado su tercera victoria consecutiva en la carrera al sprint del "IndianOil Grand Prix of India" desde la segunda posición de la parrilla. "Sí, ha sido una bonita carrera", señaló después con satisfacción.

Comentando la larga espera tras la lluvia caída a primera hora de la tarde, el madrileño añadió: "Los momentos previos a la salida fueron un poco difíciles porque pasamos mucho tiempo en boxes y era difícil mantener la concentración. Pero luego todo ha ido bien. Hice una gran salida, ese era un poco mi plan, y luego me sorprendió tener medio segundo de ventaja ya en la primera vuelta. En ese momento he intentado apretar un poco más para ampliar esa ventaja. Así es como ha ido, estoy bastante contento".

"Las condiciones de la pista también eran buenas", añadió el piloto del Pramac Ducati. "Creo que con temperaturas menos altas todo ha funcionado un poco mejor. También estoy contento de ser el primero en ganar aquí en la India. Me gusta mucho esta pista. Espero que podamos mejorar un poco para el domingo y mantener al resto detrás de nosotros otra vez."

El "Martinator" es consciente de que probablemente habría tenido que luchar más por la victoria al sprint si el autor de la pole, Marco Bezzecchi, no hubiera sido torpedeado por Luca Marini en la curva de salida. "Bez" ha remontado desde la parte trasera de la parrilla hasta la 5ª plaza en once vueltas a un fuerte ritmo.

"Seguro que la carrera habría sido mucho más rápida [con Bez en el grupo de cabeza]", conjetura Martin. "Creo que aún tenía margen para apretar un poco más. Cuando estás detrás y tienes que recuperar terreno, por supuesto que tienes que dar el 120%. Seguro que Bez estará ahí mañana y creo que Pecco también recortará distancias", adelanta la mirada del español de cara a la carrera de 21 vueltas del domingo. "Será una historia diferente, también con las temperaturas mucho más altas que se esperan. Va a ser muy diferente, pero voy a hacerlo lo mejor posible e intentaré igualarlo de nuevo."

En la clasificación del Campeonato del Mundo, el Campeón del Mundo de Moto3 de 2018 recortó otros tres puntos al defensor del título, Pecco Bagnaia, que ahora tiene un saldo acreedor de 33 puntos. ¿Está Martin en el mejor momento de su carrera? "Creo que soy el mejor Jorge Martín que he sido en mi carrera hasta ahora", coincidió el piloto de 25 años.

Al mismo tiempo, también subrayó: "Espero seguir mejorando. Intento trabajar en casa, analizar mucho, ver vídeos y mejorar mi estilo. Creo que en Misano di un gran paso en algunos aspectos de mi estilo de pilotaje. Espero poder mejorar aún más", afirmó el subcampeón del Mundo.

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.