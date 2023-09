Jorge Martin (Ducati/1ère) : "J'avais encore de la marge".

Après sa victoire au sprint, l'as Pramac Jorge Martin a parlé d'un long samedi sur le Buddh International Circuit, de ses grands rivaux Marco Bezzecchi et Pecco Bagnaia et de sa propre forme.

Après son week-end parfait à Misano, Jorge Martin a fêté samedi sa troisième victoire consécutive au départ et à l'arrivée lors du sprint du "IndianOil Grand Prix of India", en partant de la deuxième place sur la grille de départ. "Oui, c'était une belle course", a-t-il constaté ensuite avec satisfaction.

Concernant la longue attente après l'averse du début d'après-midi, le Madrilène a ajouté : "Les moments avant le départ ont été un peu difficiles parce que nous avons passé beaucoup de temps dans le box et qu'il était difficile de rester concentré. Mais tout s'est bien passé. J'ai pris un excellent départ, c'était un peu mon plan, et j'ai été surpris d'avoir une demi-seconde d'avance dès le premier tour. A ce moment-là, j'ai essayé de pousser un peu plus pour augmenter cette avance. C'est ce qui s'est passé, je suis plutôt content".

"Les conditions sur la piste étaient également bonnes", a ajouté le pilote Pramac-Ducati. "Je pense qu'avec des températures moins élevées, tout a un peu mieux fonctionné. Je suis aussi heureux d'être le premier à gagner ici en Inde. J'aime vraiment beaucoup ce circuit. J'espère que nous pourrons nous améliorer un peu pour dimanche et garder le reste derrière nous".

Le "Martinator" est bien conscient qu'il aurait probablement dû se battre plus durement pour la victoire au sprint si le poleman Marco Bezzecchi n'avait pas été torpillé par Luca Marini dans le virage de départ. "Bez" s'est ensuite battu avec un rythme soutenu depuis la fin du peloton jusqu'à la cinquième place en onze tours.

"Il est certain que la course aurait été beaucoup plus rapide [avec Bez dans le groupe de tête]", suppose Martin. "Je pense que j'avais encore la marge de manœuvre pour pousser un peu plus. Quand tu es derrière et que tu dois rattraper ton retard, tu dois évidemment te donner à 120%. Il est certain que Bez sera là demain et je pense que Pecco aussi réduira l'écart", a déclaré l'Espagnol en se tournant vers la course de 21 tours de dimanche. "Ce sera une autre histoire, notamment avec les températures beaucoup plus élevées qui sont attendues. Ce sera très différent, mais je vais faire de mon mieux et essayer de faire aussi bien".

Au classement du championnat du monde, le champion du monde Moto3 2018 a gagné trois points supplémentaires sur le champion en titre Pecco Bagnaia, qui a désormais un solde de 33 points. Martin est-il dans la meilleure forme de sa carrière ? "Je pense que je suis le meilleur Jorge Martin que j'ai été dans ma carrière jusqu'à présent", a approuvé le pilote de 25 ans.

Mais il a également souligné : "J'espère continuer à m'améliorer. J'essaie de travailler chez moi, d'analyser beaucoup de choses, de regarder des vidéos et d'améliorer mon style. Je crois que j'ai fait un grand pas à Misano en améliorant certains aspects de mon style de pilotage. J'espère pouvoir encore m'améliorer", a affirmé le deuxième du championnat.

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.