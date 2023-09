Jorge Martin (Ducati/1°): "Avevo ancora spazio di manovra".

Dopo il perfetto weekend di Misano, sabato Jorge Martin ha festeggiato la sua terza vittoria consecutiva in partenza e in arrivo nella volata del "Gran Premio IndianOil dell'India" partendo dalla seconda posizione in griglia. "Sì, è stata una bella gara", ha commentato soddisfatto.

Commentando la lunga attesa dopo la pioggia del primo pomeriggio, il madrileno ha aggiunto: "I momenti prima della partenza sono stati un po' difficili perché abbiamo trascorso molto tempo ai box ed era difficile mantenere la concentrazione. Ma poi tutto è andato bene. Ho fatto un'ottima partenza, che era un po' il mio piano, e sono rimasto sorpreso di avere mezzo secondo di vantaggio già al primo giro. A quel punto ho cercato di spingere un po' di più per estendere il vantaggio. È andata così, sono abbastanza contento".

"Anche le condizioni della pista erano buone", ha aggiunto il pilota del Pramac Ducati. "Penso che con temperature meno elevate tutto abbia funzionato un po' meglio. Sono anche felice di essere il primo a vincere qui in India. Questa pista mi piace molto. Speriamo di poter migliorare un po' per domenica e di riuscire a tenere gli altri dietro di noi".

Il "Martinator" è ben consapevole che probabilmente avrebbe dovuto lottare di più per la vittoria in volata se il poleman Marco Bezzecchi non fosse stato silurato da Luca Marini alla curva iniziale. "Bez" ha poi lottato dalle retrovie fino al 5° posto in undici giri con un ritmo sostenuto.

"Sicuramente la gara sarebbe stata molto più veloce [con Bez nel gruppo di testa]", ipotizza Martin. "Credo di aver avuto ancora il margine per spingere un po' di più. Quando sei dietro e devi recuperare, ovviamente devi dare il 120%. Sicuramente domani Bez sarà lì e credo che anche Pecco colmerà il divario", lo sguardo dello spagnolo si è rivolto alla gara di domenica, composta da 21 giri. "Sarà una storia diversa, anche per le temperature molto più alte che si prevedono. Sarà molto diverso, ma farò del mio meglio e cercherò di eguagliarlo di nuovo".

Nella classifica del Campionato del Mondo, il Campione del Mondo Moto3 2018 ha recuperato altri tre punti sul campione in carica Pecco Bagnaia, che ora ha un saldo attivo di 33 punti. Martin è nella migliore forma della sua carriera? "Credo di essere il miglior Jorge Martin della mia carriera", ha dichiarato il 25enne.

Allo stesso tempo, ha anche sottolineato: "Spero di continuare a migliorare. Cerco di lavorare a casa, analizzare molto, guardare video e migliorare il mio stile. Penso di aver fatto un grande passo avanti a Misano con alcuni aspetti del mio stile di guida. Spero di poter migliorare ancora", ha affermato il vicecampione del mondo.

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.