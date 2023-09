Jorge Martin (Ducati/1º): "Ainda tinha margem de manobra".

Depois de um fim de semana perfeito em Misano, Jorge Martin festejou no sábado a sua terceira vitória consecutiva à partida e chegada ao sprint do "IndianOil Grand Prix of India", partindo do segundo lugar da grelha. "Sim, foi uma boa corrida", declarou satisfeito no final.

Comentando a longa espera após a chuva do início da tarde, o madrileno acrescentou: "Os momentos antes da partida foram um pouco difíceis porque passámos muito tempo nas boxes e foi difícil manter a concentração. Mas depois tudo correu bem. Consegui um ótimo arranque, que era um pouco o meu plano, e fiquei surpreendido por ter meio segundo de vantagem já na primeira volta. Nessa altura, tentei esforçar-me um pouco mais para aumentar essa vantagem. Foi assim que correu, estou bastante contente."

"As condições da pista também estavam boas," acrescentou o piloto da Pramac Ducati. "Penso que com temperaturas menos elevadas tudo funcionou um pouco melhor. Também estou contente por ser o primeiro a vencer aqui na Índia. Gosto muito desta pista. Espero que possamos melhorar um pouco para domingo e manter o resto atrás de nós novamente."

O "Martinator" está bem ciente de que provavelmente teria tido de lutar mais pela vitória ao sprint se Marco Bezzecchi, que fez a pole, não tivesse sido torpedeado por Luca Marini na curva de partida. "Bez" lutou então desde o fundo do pelotão até ao 5º lugar em onze voltas com um ritmo forte.

"De certeza que a corrida teria sido muito mais rápida [com Bez no grupo da frente]", considera Martin. "Acho que ainda tinha margem para forçar um pouco mais. Quando se está atrás e se tem de recuperar o atraso, é claro que se tem de dar 120 por cento. De certeza que o Bez vai estar lá amanhã e penso que o Pecco também vai reduzir a diferença", o espanhol olha para a corrida de 21 voltas de domingo. "Vai ser uma história diferente, também com as temperaturas muito mais elevadas que são esperadas. Vai ser muito diferente, mas vou dar o meu melhor e tentar igualar novamente."

Na classificação do Campeonato do Mundo, o Campeão do Mundo de Moto3 de 2018 somou mais três pontos em relação ao atual campeão Pecco Bagnaia, que tem agora um saldo credor de 33 pontos. Martin está na melhor forma da sua carreira? "Acho que sou o melhor Jorge Martin que já fui na minha carreira até agora", concordou o piloto de 25 anos.

Ao mesmo tempo, ele também sublinhou: "Espero continuar melhorando. Tento trabalhar em casa, analisar muito, ver vídeos e melhorar o meu estilo. Penso que dei um grande passo em Misano em alguns aspectos do meu estilo de condução. Espero poder melhorar ainda mais," afirmou o vice-campeão do Mundo.

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.