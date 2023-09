Jack Miller (Red Bull KTM/7º): Con los codos en punta

"El día se puso bueno", respiró el australiano Jack Miller después de que la primera batalla en el Circuito Internacional de Buddh se acortara a once vueltas. "Mi ritmo en carrera fue mejor, pude seguir el ritmo de los demás. Todavía hay algunas áreas en las que tenemos que mejorar, pero en general hemos dado un gran paso adelante. Me he sentido bien", explicó el tetracampeón de MotoGP.

La sesión clasificatoria tampoco ha sido demasiado demoledora, sólo me ha faltado un poco de velocidad para pasar a la Q2. "Pero tal y como estaba, tenía probablemente la posición de salida más desfavorable de todas, porque la pista entre yo y la siguiente fila estaba todavía bastante mojada. Pero me mantuve tranquilo y concentrado en la salida, sin hacer girar la rueda trasera, y recuperé terreno en cuanto tuve asfalto seco bajo las ruedas. En la primera curva muchos pilotos se han pasado de frenada y se han ido largo, lo he aprovechado. Durante el resto de la primera vuelta he pisado bastante fuerte y he sacado los codos, así que he podido mejorar y defender mi posición".

Que hubiera habido un accidente en la salida no sorprendió a Miller. "Ya dije ayer que aquí hay caos. Cuando 22 o ahora 21 tíos se dirigen al mismo carril estrecho, por supuesto que puedes tener escenas como ésta."

Al igual que el resto de observadores, Miller quedó impresionado por la velocidad que mostró Marco Bezzecchi en su persecución para alcanzarle. "Algunos de los chicos tenían un ritmo extremadamente bueno. El hecho de que Marco siguiera marcando tiempos de 1:44 min al final es enorme. Tenemos margen de mejora, sobre todo en la aceleración", explicó Miller. "Con el doble de vueltas, estoy seguro de que la carrera del domingo será muy divertida, especialmente con este calor", sonrió. "Cruzo los dedos para que brille el sol. Con un calor sofocante, la carrera será la puesta a punto adecuada para nuestra gira asiática".

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 Sep):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.