Jack Miller (Red Bull KTM/7e) : Avec des coudes pointus

Jack Miller a manqué la Q2 en Inde et a dû se contenter de la 16e place sur la grille de départ de la course de sprint. Mais la star du Red Bull KTM a ensuite redressé la barre pour s'emparer de la 7e place.

"La journée a tourné en bien", a déclaré l'Australien Jack Miller après un premier échange de coups réduit à onze tours sur le circuit international de Buddh. "Mon rythme en course était meilleur, j'ai pu suivre les autres. Il y a encore quelques domaines dans lesquels nous devons nous améliorer, mais dans l'ensemble, nous avons fait un grand pas en avant. Je me sentais bien", a expliqué le quadruple vainqueur du MotoGP.

La séance de qualification n'a pas non plus été trop décevante, il ne lui a manqué qu'un peu de vitesse pour atteindre la Q2. "Mais j'avais probablement la position de départ la moins favorable de toutes, car la piste entre moi et la prochaine ligne était encore assez humide. Mais je suis resté calme et concentré au départ, sans faire patiner la roue arrière, et j'ai gagné du terrain dès que j'ai eu de l'asphalte sec sous les roues. Beaucoup de gars ont manqué la ligne dans le premier virage et sont allés loin, j'en ai profité. Pour le reste du premier tour, j'ai piétiné sur plusieurs orteils et j'ai sorti les coudes, ce qui m'a permis d'améliorer et de défendre ma position".

Le fait qu'il y ait eu un accident au départ n'a pas étonné Miller. "Je l'ai déjà dit hier, le chaos s'installe ici. Quand 22 ou maintenant 21 gars se dirigent vers la même voie étroite, cela peut évidemment donner lieu à des scènes de ce genre".

Comme tous les autres observateurs, Miller a été impressionné par la vitesse dont a fait preuve Marco Bezzecchi lors de sa course de rattrapage. "Certains des gars avaient un rythme extrêmement bon. Le fait que Marco ait réalisé un temps au tour de 1:44 à la fin est énorme. Nous avons encore une marge de progression, notamment en sortie d'accélération", a expliqué Miller. "Avec le double de tours, la course de dimanche sera certainement très amusante, surtout avec cette chaleur", souriait-il. "Croisons les doigts pour que le soleil brille. Avec une chaleur étouffante, cette course sera la bonne mise en bouche pour notre tournée asiatique !"

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23 septembre) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.