Jack Miller (Red Bull KTM/7°): Con i gomiti appuntiti

"La giornata è stata positiva", ha dichiarato l'australiano Jack Miller dopo che la prima battaglia al Buddh International Circuit è stata accorciata a undici giri. "Il mio ritmo in gara era migliore, riuscivo a tenere il passo degli altri. Ci sono ancora alcune aree in cui dobbiamo migliorare, ma nel complesso abbiamo fatto un grande passo avanti. Mi sentivo bene", ha spiegato il quattro volte vincitore della MotoGP.

Ha detto che anche le qualifiche non sono state troppo devastanti, solo che mancava un po' di velocità per entrare in Q2. "Ma, per come sono andate le cose, ho avuto probabilmente la posizione di partenza più sfavorevole di tutte, perché la pista tra me e la fila successiva era ancora piuttosto bagnata. Ma sono rimasto calmo e concentrato alla partenza, senza far girare la ruota posteriore, e ho recuperato terreno non appena ho avuto l'asfalto asciutto sotto le ruote. Molti ragazzi hanno sbagliato la traiettoria alla prima curva e sono andati larghi, e io ne ho approfittato. Per il resto del primo giro ho pestato parecchi piedi e ho tirato fuori i gomiti, così sono riuscito a migliorare e a difendere la mia posizione".

Il fatto che ci sia stato un incidente in partenza non ha sorpreso Miller. "Ho già detto ieri che qui c'è il caos. Quando 22 o ora 21 ragazzi si dirigono verso la stessa corsia stretta, è ovvio che si verifichino scene del genere".

Come tutti gli altri osservatori, Miller è rimasto impressionato dalla velocità dimostrata da Marco Bezzecchi nel tentativo di recuperare terreno. "Alcuni ragazzi avevano un ritmo estremamente buono. Il fatto che Marco stesse ancora facendo registrare tempi sul giro di 1:44 alla fine è un dato enorme. Abbiamo sicuramente margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l'accelerazione", ha spiegato Miller. "Con il doppio dei giri, sono sicuro che la gara di domenica sarà molto divertente, soprattutto con questo caldo", ha sorriso. "Incrociamo le dita e speriamo che il sole splenda. Con un caldo soffocante, la gara sarà la giusta messa a punto per il nostro tour asiatico!".

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23 settembre):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.