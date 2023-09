Jack Miller (Red Bull KTM/7º): Com cotovelos pontiagudos

"O dia tornou-se numa coisa boa," respirou o australiano Jack Miller após a primeira batalha no Circuito Internacional de Buddh ter sido encurtada para onze voltas. "O meu ritmo na corrida foi melhor, consegui acompanhar os outros. Ainda há algumas áreas em que temos de melhorar, mas, no geral, demos um grande passo em frente. Senti-me bem," explicou o quatro vezes vencedor de MotoGP.

Ele disse que a qualificação também não foi muito devastadora, faltando apenas um pouco de velocidade para chegar à Q2. "Mas, como foi, tive provavelmente a posição de partida mais desfavorável de todas, porque a pista entre mim e a fila seguinte ainda estava bastante molhada. Mas mantive-me calmo e concentrado no início, sem rodar a roda traseira, e recuperei terreno assim que tive asfalto seco debaixo das rodas. Muitos dos pilotos falharam a linha na primeira curva e foram para fora, e eu aproveitei isso. Durante o resto da primeira volta, pisei alguns dedos dos pés e consegui tirar os cotovelos, por isso consegui melhorar e defender a minha posição."

O facto de ter havido um acidente na partida não surpreendeu Miller. "Eu já disse ontem que há um caos aqui. Quando 22 ou agora 21 tipos estão a dirigir-se para a mesma pista estreita, é claro que se podem ter cenas como esta."

Tal como todos os outros observadores, Miller ficou impressionado com a velocidade que Marco Bezzecchi demonstrou na sua perseguição para o apanhar. "Alguns dos rapazes tinham um ritmo extremamente bom. O facto de Marco ainda estar a fazer tempos de 1:44 min no final é enorme. Temos definitivamente espaço para melhorar, especialmente na aceleração", explicou Miller. "Com o dobro das voltas, tenho a certeza que a corrida de domingo vai ser muito divertida, especialmente com este calor", sorriu. "Espero que o sol brilhe. Com um calor sufocante, a corrida vai ser a afinação certa para a nossa digressão asiática!"

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 Sep):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.