Pecco Bagnaia (Ducati/2º): La parte trasera era demasiado nervioso

Lacarrera al sprint disputada el sábado en el Circuito Internacional de Buddh se decantó del lado del español Jorge Martín, que tomó el mando de su Prima-Pramac Ducati desde el principio y supo controlar bien la diferencia con los perseguidores. Francesco "Pecco" Bagnaia ha realizado una sólida carrera y ha terminado segundo en el podio.

"Ha sido una buena carrera", analizó el turinés. "Cuando estás en el podio, nunca es una mala carrera. Pero no ha sido la máxima en cuanto a resultado. Hoy ha sido demasiado difícil para mí. Seguir a Jorge era demasiado. Tenía - como Bez - ventajas en los frenos aquí. Mi moto ya era un poco demasiado nervioso los dos últimos fines de semana ".

Cuando se le preguntó, Bagnaia entró en más detalles: "A veces pierdo el control de la parte trasera y también tengo chattering en el neumático trasero. Es algo que no ocurre normalmente. Pero sabemos exactamente cuál es el problema, queremos solucionarlo para el domingo. Me he sentido muy bien por la mañana con el neumático medio, ya veremos".

Sobre las diferencias con Martín, el campeón dijo: "Jorge ha sido muy fuerte en las frenadas los últimos fines de semana. Si freno igual de tarde, me voy largo en la curva, especialmente este fin de semana con el chattering. Pero es algo que ha venido solo, no hemos cambiado nada en la moto. Tenemos que entenderlo, es algo que no podemos leer en los datos. Lo solucionaremos para el domingo".

"Normalmente me gusta el neumático medio trasero, debería ir bien", dijo Bagnaia, de cara al domingo. "Creo que mi equipo también sabe ya lo que pasa. Aquí tampoco pudimos hacer suficientes comparaciones a causa de la lluvia. No ha sido posible adaptarse. La temperatura no es un problema para mí, más bien para los neumáticos. No sufro con el calor".

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.