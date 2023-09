Pecco Bagnaia (Ducati/2e) : L'arrière était trop nerveux

La course de sprint de samedi sur le circuit international de Buddh a été une affaire entendue pour l'Espagnol Jorge Martin, qui a pris les commandes dès le début avec sa Ducati Prima-Pramac et a bien contrôlé l'écart avec ses poursuivants. Francesco "Pecco" Bagnaia a réalisé une course solide et s'est hissé sur la deuxième marche du podium.

"C'était une bonne course", a analysé le natif de Turin. "Quand on est sur le podium, ce n'est certainement jamais une mauvaise course. Mais ce n'était pas le maximum du point de vue du résultat. C'était juste trop difficile pour moi aujourd'hui. Suivre Jorge, c'était tout simplement trop. Il avait - comme Bez - des avantages sur les freins. Ma moto était aussi un peu trop nerveuse lors des deux derniers week-ends".

Interrogé, Bagnaia est entré dans les détails : "Je perds parfois le contrôle de l'arrière et j'ai aussi du chattering sur le pneu arrière. C'est quelque chose qui n'arrive pas normalement. Mais nous connaissons exactement le problème et nous voulons le résoudre pour dimanche. En termes de rythme, je me sentais très bien le matin avec les pneus mediums - nous verrons bien".

Concernant les différences avec Martin, le champion a déclaré : "Jorge était très fort sur les freins ces derniers week-ends. Si je freine aussi tard, je vais loin dans le virage - spécialement ce week-end avec le chattering. Mais c'est quelque chose qui est venu tout seul, nous n'avons rien changé à la moto. Nous devons le comprendre - c'est quelque chose que nous ne pouvons pas lire dans les données. Mais nous allons l'éliminer pour dimanche".

"Normalement, j'aime le pneu arrière médium, cela devrait convenir", a déclaré Bagnaia en direction de dimanche. "Je pense que mon équipe sait aussi ce qui se passe. Nous n'avons pas pu faire suffisamment de comparaisons à cause de la pluie ici aussi. Il n'a pas été possible de l'adapter. La température n'est pas un problème pour moi, c'est plutôt un problème pour les pneus. Je ne souffre pas du temps chaud".

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.