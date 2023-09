Pecco Bagnaia (Ducati/2°): Il posteriore era troppo nervoso

Il campione del mondo Pecco Bagnaia si è assicurato il secondo posto in volata al debutto della MotoGP sul Buddh Circuit in India con una guida impeccabile, ma deve fare i conti con fastidiosi problemi al posteriore della sua Ducati.

Lagara sprint del Buddh International Circuit di sabato è stata un affare chiaro per lo spagnolo Jorge Martin, che ha preso il comando della sua Ducati Prima-Pramac fin dall'inizio ed è stato in grado di controllare bene il distacco dagli inseguitori. Francesco "Pecco" Bagnaia ha fatto una buona gara e ha conquistato il secondo gradino del podio.

"È stata una bella gara", ha analizzato il torinese. "Quando si sale sul podio, di certo non è mai una brutta gara. Ma non è stato il massimo in termini di risultato. Oggi era troppo difficile per me. Seguire Jorge era davvero troppo. Anche lui, come Bez, aveva dei vantaggi in frenata. La mia moto era già un po' troppo nervosa negli ultimi due weekend".

Interrogato, Bagnaia è entrato più nel dettaglio: "A volte perdo il controllo del posteriore e ho anche un po' di chattering sulla gomma posteriore. È una cosa che non succede normalmente. Ma sappiamo esattamente qual è il problema e vogliamo risolverlo per domenica. Al mattino mi sentivo molto bene in termini di passo con la gomma media - vediamo".

Sulle differenze con Martin, il campione ha detto: "Jorge è stato molto forte in frenata negli ultimi weekend. Se freno altrettanto tardi, vado largo in curva, soprattutto questo fine settimana con il chattering. Ma è una cosa che è venuta da sé, non abbiamo cambiato nulla sulla moto. Dobbiamo capirlo, è qualcosa che non possiamo leggere dai dati. Comunque lo risolveremo per domenica".

"Di solito mi piace la gomma posteriore media, dovrebbe andare bene", ha detto Bagnaia, guardando a domenica. "Credo che anche il mio team sappia già cosa sta succedendo. Anche qui non abbiamo potuto fare abbastanza confronti a causa della pioggia. Non è stato possibile adattarsi. La temperatura non è un problema per me, più che altro per le gomme. Non soffro il caldo".

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.