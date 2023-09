Pecco Bagnaia (Ducati/2º): A traseira estava demasiado nervosa

O Campeão do Mundo Pecco Bagnaia garantiu o segundo lugar no sprint na estreia do MotoGP no Circuito de Buddh, na Índia, com uma corrida impecável, mas tem de lidar com problemas na traseira da sua Ducati.

Acorrida de sprint no Circuito Internacional de Buddh no sábado foi um caso claro para o espanhol Jorge Martin, que assumiu o comando da sua Prima-Pramac Ducati desde o início e foi capaz de controlar bem a diferença para os perseguidores. Francesco "Pecco" Bagnaia fez uma corrida sólida para terminar no segundo lugar do pódio.

"Foi uma boa corrida," analisou o natural de Turim. "Quando se está no pódio, nunca é certamente uma má corrida. Mas não foi o máximo em termos de resultado. Hoje foi demasiado difícil para mim. Seguir o Jorge foi demasiado difícil. Ele tinha - tal como o Bez - vantagens nos travões aqui. A minha moto já estava demasiado nervosa nos últimos dois fins-de-semana."

Quando questionado, Bagnaia entrou em mais detalhes: "Por vezes perco o controlo da traseira e também tenho vibrações no pneu traseiro. Isto é algo que não acontece normalmente. Mas sabemos exatamente qual é o problema e queremos resolvê-lo para domingo. Senti-me muito bem em termos de ritmo de manhã com o pneu médio - vamos ver."

Sobre as diferenças com Martin, o campeão disse: "O Jorge tem sido muito forte nos travões nos últimos fins-de-semana. Se eu travar tarde demais, vou para a frente na curva - especialmente este fim de semana com as vibrações. Mas é algo que surgiu por si só, não mudámos nada na moto. Temos de o compreender - é algo que não podemos ler a partir dos dados. Mas vamos resolver o problema no domingo".

"Normalmente gosto do pneu traseiro médio, deve servir", disse Bagnaia, olhando para domingo. "Penso que a minha equipa também já sabe o que se passa. Também não conseguimos fazer comparações suficientes aqui por causa da chuva. Não foi possível adaptarmo-nos. A temperatura não é um problema para mim, mas sim para os pneus. Não sofro com o tempo quente."

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.