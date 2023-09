Pol Espargaró: Culpa sólo condicional con Stefan Bradl

Para el piloto oficial del GASGAS-Tech3, Pol Espargaró, la carrera al sprint en los 5 km del Circuito Internacional de Buddh (BIC) se acabó a los pocos metros. El sufrido piloto catalán fue empujado fuera de la pista por Stefan Bradl (LCR-Honda), que había entrado en contacto con el compañero de equipo de Espargaró, Augusto Fernández.

El experimentado Pol Espargaró se mostró relativamente tranquilo ante el accidente: "Es la consecuencia de una salida muy nerviosa. Se puede ver en el vídeo y comprobarlo. Augusto sólo está en medio. Si algo le puedo decir a Stefan es que podría haber anticipado un poco más la trazada de Augusto para evitar el contacto. Pero es cierto que Augusto cambió la línea del medio y por eso golpeó a Stefan".

Pol Espargaró continuó: "No lo califico de error o estupidez. Augusto abrió la trazada para tomar la primera curva. Es una consecuencia de la carrera y no debería ser penalizado. Sigo enfadado. Al final, sin embargo, estoy en la peor situación". ¿Cómo se encuentra el catalán? "Sólo me duele un poco el dedo y la pierna, pero no es nada grave".

"Hablamos mucho de ello en la Comisión de Seguridad. Puedes mirar en mis estadísticas cuántas veces he dejado fuera de carrera a un piloto en la primera curva, ¡nunca! Siempre se puede evitar, hay que tomar algunas precauciones. Es sólo la primera curva. Quizá me pueda pasar alguna vez, pero hasta ahora no me ha pasado, y llevo diez años en MotoGP. Pero es algo que deberíamos prevenir, ¡hemos hablado tanto de ello en la comisión!".

"Si tiene que pasar, simplemente pasa. Las condiciones eran difíciles, la salida con la pista mojada. Aunque no estaba realmente mojada. Me sorprendió que nadie se estrellara antes de la curva 4 en la primera vuelta. El punto de frenada estaba súper mojado allí. A ver si volvemos a tener esa suerte el domingo y podemos rodar en buenas condiciones".

Pol, sin embargo, regaña en general la situación entre los pilotos de VR46: "Si pasa algo así, pues tiene que pasar. Pero también discutimos el tema en la Comisión de Seguridad y estuvimos de acuerdo: un error así debería castigarse ahora con más severidad. Puede que algún día me afecte, de acuerdo. Pero si nunca me ha pasado en mi carrera, en tantas carreras, también significa que se puede prevenir en la primera curva."

"Llegas con el depósito lleno y los neumáticos frescos y sobre todo el sábado aquí en el sprint con el asfalto mojado. Era todo tan extremadamente complicado en el sprint que no podías cometer ningún error. A los pilotos no nos pagan para determinar qué y quién merece una penalización. Pero dijimos que debería ser castigado más severamente que la última vez".

Los comisarios de MotoGP de la FIM sancionaron a Marini con una vuelta larga por la colisión. Tendrá que cumplir esa penalización en su primera carrera de GP una vez que se recupere de la clavícula rota.

Sobre el nuevo trazado del GP de la India, Pol Espargaró afirma: "Con la pista mojada se vuelve crítico, derrapas aún más. Se hace difícil, está al límite. Las curvas 1, 5 y 10 son críticas. Es una pena porque la pista es muy agradable de pilotar, pero hay algunos cambios que deberían hacerse. Pero hay espacio para hacer cosas, a diferencia de Mugello o Barcelona. Aquí habría más espacio para las caídas y eso es bueno".

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 Sep):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.