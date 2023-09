Pol Espargaró : "La responsabilité de Stefan Bradl est limitée

Pol Espargaró s'est plaint de la manière dont ses adversaires ont procédé lors de la phase de départ après son crash précoce lors du sprint sur le circuit de Buddh, mais il considère sa collision avec Stefan Bradl et Augusto Fernández comme un accident de course.

Le pilote officiel GASGAS-Tech3 Pol Espargaró a vu sa course de sprint sur le Buddh International Circuit (BIC), long de 5 km, se terminer après quelques mètres seulement. Le Catalan, qui a beaucoup souffert, a été balayé par Stefan Bradl (LCR-Honda) qui avait lui-même eu un contact avec Augusto Fernández, le coéquipier d'Espargarós, un peu plus tôt dans la journée.

L'expérimenté Pol Espargaró a qualifié l'accident de manière relativement froide : "C'est la conséquence d'un départ très nerveux. On le voit sur la vidéo et on peut le vérifier. Augusto n'est qu'au milieu. Si je peux dire quelque chose à Stefan, c'est qu'il aurait pu anticiper un peu plus la ligne d'Augusto pour éviter le contact. Mais il est vrai qu'Augusto a changé de ligne depuis le centre et a donc touché Stefan".

Pol Espargaró poursuit : "Je ne le juge pas comme une erreur ou une bêtise. Augusto a ouvert la ligne pour prendre le premier virage. C'est une conséquence de la course et cela ne devrait pas être sanctionné. Je suis quand même en colère. Mais à la fin, je suis dans la pire des situations". Comment se porte le Catalan ? "Seuls mon doigt et ma jambe me font un peu mal, mais ce n'est pas grave".

"Nous en avons beaucoup parlé au sein de la Safety Commission. Vous pouvez consulter mes statistiques et voir combien de fois j'ai mis un pilote hors course au premier virage - jamais ! C'est toujours évitable, il faut prendre un peu de réserve. Ce n'est que le premier virage. Peut-être que cela peut m'arriver une fois, mais cela n'a pas été le cas jusqu'à présent - et cela fait dix ans que je suis en MotoGP. Mais c'est quelque chose que nous devons éviter, nous en avons tellement parlé à la commission !"

"Si cela doit arriver, cela arrive, tout simplement. Les conditions étaient difficiles, le départ sur une piste humide. Même si ce n'était pas vraiment mouillé. J'ai été surpris que personne ne soit tombé avant le virage 4 dans le premier tour. Le point de freinage était super mouillé à cet endroit. Voyons si nous aurons autant de chance dimanche et si nous pourrons rouler dans de bonnes conditions".

Mais Pol peste de manière générale - en ce qui concerne la situation entre les pilotes VR46 : "Si quelque chose comme ça arrive, cela doit arriver. Mais nous avons aussi discuté de ce sujet au sein de la Safety Commission et nous étions d'accord : une telle erreur devrait maintenant être sanctionnée plus sévèrement. Peut-être que cela me concernera aussi un jour, d'accord. Mais si cela ne m'est jamais arrivé dans ma carrière, sur tant de courses, cela signifie aussi que l'on peut l'éviter au virage 1".

"Vous arrivez avec un réservoir plein et des pneus frais, et spécialement ici samedi, au sprint, sur un asphalte humide. Au sprint, c'était tout simplement extrêmement piégeux, on n'avait pas le droit à l'erreur. Nous, les pilotes, ne sommes pas payés pour déterminer ce qui mérite une pénalité et qui la mérite. Mais nous avons dit qu'il fallait punir plus sévèrement que la dernière fois".

Les commissaires de la FIM MotoGP ont infligé à Marini une pénalité de longue durée pour la collision. Il devra purger cette sanction lors de sa première course de GP, dès qu'il sera remis de sa fracture de la clavicule.

A propos du nouveau circuit indien du GP, Pol Espargaró déclare : "Sur une piste mouillée, c'est critique, on glisse encore plus. C'est difficile, c'est à la limite. Les virages 1, 5 et 10 sont critiques. C'est dommage parce que la piste est super agréable à piloter, mais il y a quelques changements à faire. Il y a cependant de la place pour faire les choses, contrairement au Mugello ou à Barcelone. Ici, il y aurait la place pour plus d'espace de chute et c'est déjà bien".

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.