Pol Espargaró: Colpa solo condizionata con Stefan Bradl

Pol Espargaró ha rimproverato l'approccio dei suoi rivali alla partenza dopo la caduta in volata sul Circuito di Buddh, ma ha classificato la sua collisione con Stefan Bradl e Augusto Fernández come un incidente di gara.

Per il pilota ufficiale GASGAS-Tech3 Pol Espargaró, la gara sprint sui 5 km del Buddh International Circuit (BIC) è finita dopo pochi metri. Il sofferente pilota catalano è stato spinto fuori pista da Stefan Bradl (LCR-Honda), che è entrato in contatto con il compagno di squadra di Espargaró, Augusto Fernández.

L'esperto Pol Espargaró ha commentato con relativa tranquillità l'incidente: "È la conseguenza di una partenza molto nervosa. Potete vederlo nel video e verificarlo. Augusto è solo a metà. Se posso dire qualcosa a Stefan, è che avrebbe potuto anticipare un po' di più la traiettoria di Augusto per evitare il contatto. Ma è vero che Augusto ha cambiato linea dal centro e quindi ha colpito Stefan".

Pol Espargaró ha continuato: "Non lo considero un errore o una stupidità. Augusto ha aperto la linea per prendere la prima curva. È una conseguenza della gara e non dovrebbe essere penalizzato. Sono ancora arrabbiato. Alla fine, però, sono nella situazione peggiore". Come sta il catalano? "Solo il dito e la gamba fanno un po' male, ma non è nulla di grave".

"Ne abbiamo parlato molto in Safety Commission. Potete guardare nelle mie statistiche quante volte ho messo fuori gara un pilota alla prima curva: mai! È sempre evitabile, bisogna fare un po' di riserva. È solo la prima curva. Forse mi può capitare una volta, ma finora non è successo, e sono in MotoGP da dieci anni. È una cosa che dovremmo evitare però, ne abbiamo parlato tanto in commissione!".

"Se deve succedere, succede e basta. Le condizioni erano difficili, la partenza sulla pista bagnata. Anche se non era davvero bagnata. Mi ha sorpreso che nessuno sia caduto prima della curva 4 del primo giro. Il punto di frenata era molto bagnato. Vediamo se domenica saremo di nuovo così fortunati e riusciremo a girare in buone condizioni".

Pol, invece, rimprovera in generale la situazione tra i piloti VR46: "Se succede qualcosa del genere, allora deve succedere. Ma ne abbiamo discusso anche in Safety Commission e siamo stati d'accordo: un errore del genere dovrebbe essere punito più severamente. Forse un giorno ne sarò colpito, ok. Ma se non mi è mai successo nella mia carriera, in tante gare, significa anche che si può prevenire alla prima curva".

"Si arriva con il serbatoio pieno e le gomme fresche e soprattutto sabato qui in volata con l'asfalto bagnato. In volata era tutto così complicato che non si potevano commettere errori. Noi piloti non siamo pagati per stabilire cosa e chi merita una penalità. Ma abbiamo detto che doveva essere punito più severamente dell'ultima volta".

I commissari sportivi della FIM MotoGP hanno inflitto a Marini una penalità di long-lap per la collisione. Dovrà scontare la penalità nella sua prima gara del GP, una volta che si sarà ripreso dalla frattura della clavicola.

Sul nuovo tracciato del GP d'India, Pol Espargaró dice: "Su una pista bagnata diventa critico, si scivola ancora di più. Diventa difficile, è al limite. Le curve 1, 5 e 10 sono critiche. È un peccato perché la pista è molto bella da guidare, ma ci sono alcune modifiche che andrebbero fatte. Ma c'è spazio per fare delle cose, a differenza del Mugello o di Barcellona. Qui c'è spazio per un maggior numero di incidenti e questa è una buona cosa".

