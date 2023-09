Pol Espargaró: Apenas culpa condicional com Stefan Bradl

Pol Espargaró repreendeu a abordagem dos seus rivais à partida após a sua queda prematura no sprint no Circuito de Buddh, mas classifica a sua colisão com Stefan Bradl e Augusto Fernández como um acidente de corrida.

Para o piloto de fábrica da GASGAS-Tech3, Pol Espargaró, a corrida de sprint nos 5 quilómetros do Buddh International Circuit (BIC) terminou em poucos metros. O sofrido piloto catalão foi empurrado para fora da pista por Stefan Bradl (LCR-Honda), que tinha entrado em contacto com o companheiro de equipa de Espargaró, Augusto Fernández.

O experiente Pol Espargaró mostrou-se relativamente tranquilo em relação ao acidente: "É a consequência de um arranque muito nervoso. Podem ver no vídeo e verificar. O Augusto está apenas a meio. Se posso dizer alguma coisa ao Stefan, é que ele podia ter antecipado um pouco mais a linha do Augusto para evitar o contacto. Mas é verdade que Augusto mudou a linha do meio e, assim, atingiu Stefan".

Pol Espargaró continuou: "Não considero que tenha sido um erro ou uma estupidez. O Augusto abriu a linha para ganhar a primeira curva. É uma consequência da corrida e não deve ser penalizado. Ainda estou zangado. No final, porém, estou na pior situação". Como está o catalão? "Apenas o dedo e a perna doem um pouco, mas não é nada de grave.

"Falámos muito sobre isso na Comissão de Segurança. Podes ver nas minhas estatísticas quantas vezes eu congelei um piloto para fora da corrida na primeira curva - nunca! É sempre evitável, é preciso ter alguma reserva. É apenas a primeira curva. Talvez me possa acontecer uma vez, mas até agora não aconteceu - e já estou no MotoGP há dez anos. Mas é algo que devemos evitar, já falámos tanto sobre isso na comissão!"

"Se está destinado a acontecer, simplesmente acontece. As condições eram difíceis, a partida na pista molhada. Apesar de não estar realmente molhada. Fiquei surpreendido por ninguém ter caído antes da curva 4 na primeira volta. O ponto de travagem estava muito molhado. Vamos ver se voltamos a ter essa sorte no domingo e se conseguimos correr em boas condições".

Pol, no entanto, repreende em geral - relativamente à situação entre os pilotos do VR46: "Se algo assim acontece, então tem de acontecer. Mas também discutimos o assunto na Comissão de Segurança e concordámos: um erro destes deve ser punido mais severamente. Talvez eu seja afetado por isso um dia, tudo bem. Mas se nunca me aconteceu na minha carreira, em tantas corridas, também significa que é possível evitá-lo na curva 1."

"Chegamos com o depósito cheio, pneus novos e, especialmente no sábado, aqui no sprint, com o asfalto molhado. Estava tudo tão complicado no sprint que não se podia cometer erros. Nós, pilotos, não somos pagos para determinar o que e quem merece uma penalização. Mas dissemos que devia ser punido mais severamente do que da última vez."

Os comissários da FIM MotoGP aplicaram a Marini uma penalização de longa duração pela colisão. Ele terá de cumprir essa penalização na sua primeira corrida de GP assim que recuperar da clavícula partida.

Sobre a nova pista do GP da Índia, Pol Espargaró diz: "Numa pista molhada torna-se crítico, desliza-se ainda mais. Torna-se difícil, está no limite. As curvas 1, 5 e 10 são críticas. É uma pena porque a pista é super agradável de conduzir, mas há algumas alterações que deviam ser feitas. Mas há espaço para fazer coisas - ao contrário de Mugello ou Barcelona. Aqui há espaço para mais espaço de colisão e isso é bom."

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 Set):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.