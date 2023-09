Marc Márquez: Preocupación para el domingo, su hermano Alex lesionado

Los resultados de Marc Márquez tras los dos primeros días de MotoGP en el Circuito Internacional de Buddh, de 5,01 km de longitud (con ocho curvas a derechas y cinco a izquierdas y una recta de atrás de casi 1.200 metros) son impresionantes. Fue 2º y 4º el viernes, sexto en la parrilla de la segunda sesión clasificatoria y tercero en la carrera sprint de once vueltas.

La estrella del Repsol Honda sospecha que es poco probable que pueda luchar por el podio en la carrera de 21 vueltas del domingo. "El mayor problema será el neumático trasero. Porque el desgaste aquí es muy alto", sabe el español de 30 años. "Incluso en la carrera sprint fue problemático. Es cierto que fuimos muy rápidos al final, pero el neumático trasero se desgasta mucho aquí, especialmente en la parte central de la banda de rodadura. Será un gran reto el domingo conseguir que el neumático trasero esté en buenas condiciones durante toda la distancia. Tengo que mejorar mi estilo de conducción en el tercer sector. Allí pierdo mucho tiempo en las curvas 8 y 9, que son las únicas largas aquí. Es un punto débil de nuestra moto. Pero en el resto de los tramos me siento competitivo".

Pero para la familia Márquez también hubo algún que otro bajón este sábado. "Por desgracia, mi hermano se rompió dos o tres costillas al final de la Q1 cuando se cayó", describió Marc. "Sé que es muy doloroso porque yo también me he roto una costilla este año. Es una pena para él, porque hoy ha sido muy rápido. Ayer seguía teniendo problemas. En la tercera sesión libre de hoy ya estaba entre los tres primeros. Alex también ha pilotado muy bien en la Q1. Sí, el año pasado se estrelló mucho, pero este año ha sido rápido y muy constante hasta ahora, sin muchas caídas. Lástima para él, volará de vuelta a España el domingo como muy tarde. Esperemos que esté listo para Mandalika dentro de tres semanas".

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 Sep):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.