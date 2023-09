Marc Márquez : Inquiétude pour dimanche, frère Alex endommagé

Le bilan de Marc Márquez après les deux premières journées de MotoGP sur le Buddh International Circuit de 5,01 km (avec huit virages à droite, cinq virages à gauche et une ligne droite opposée de près de 1200 mètres) est très satisfaisant. Il s'est classé deuxième et quatrième vendredi, s'est assuré la sixième place sur la grille de départ lors de la séance de qualification 2 - et a réalisé une performance impeccable en terminant troisième de la course de sprint de onze tours.

La star de Repsol Honda se doute qu'il ne pourra guère prétendre à une place sur le podium lors de la course de 21 tours de dimanche. "Le plus gros problème sera le pneu arrière. Car l'usure est très élevée ici", sait l'Espagnol de 30 ans. "Même en course de sprint, c'était pénible. Il est vrai que nous étions très rapides à la fin, mais le pneu arrière est très sollicité ici, surtout au milieu de la bande de roulement. Dimanche, ce sera un grand défi d'amener le pneu arrière en bon état sur la distance. Pour cela, je dois améliorer un peu mon style de conduite pour le troisième secteur. J'y perds beaucoup de temps dans les virages 8 et 9, qui sont les seuls virages longs ici. C'est un point faible de notre moto. Mais dans les autres secteurs, je me sens compétitif".

Mais pour la famille Márquez, ce samedi a aussi été marqué par quelques coups d'absinthe. "Malheureusement, mon frère s'est cassé deux ou trois côtes en tombant à la fin de la Q1", a décrit Marc. "Je sais que c'est très douloureux, car j'ai aussi eu une côte cassée cette année. C'est dommage pour lui, car il était super rapide ici aujourd'hui. Hier, il avait encore du mal. Lors de la troisième séance d'entraînement, il était déjà dans le top 3. Alex a également très bien roulé en Q1. Oui, il a souvent chuté l'année dernière, mais cette année, il a été rapide et très régulier jusqu'à présent, sans beaucoup de chutes. C'est dommage pour lui, il rentrera en Espagne au plus tard dimanche. Espérons qu'il sera à nouveau opérationnel pour Mandalika dans trois semaines".

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.