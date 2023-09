Marc Márquez: preoccupazioni per domenica, fratello Alex infortunato

I risultati di Marc Márquez dopo i primi due giorni di MotoGP sul Buddh International Circuit, lungo 5,01 km (con otto curve a destra e cinque a sinistra e un rettilineo posteriore lungo quasi 1200 metri), sono impressionanti. Ha ottenuto un secondo e un quarto posto venerdì, si è assicurato il sesto posto in griglia nelle qualifiche 2 e ha fornito una prestazione impeccabile con il terzo posto nella Sprint Race di undici giri.

Il pilota della Repsol Honda sospetta di non essere in grado di lottare per il podio nella gara di domenica, che durerà 21 giri. "Il problema maggiore sarà il pneumatico posteriore. Perché qui l'usura è molto elevata", ha dichiarato il 30enne spagnolo. "Anche nella gara sprint è stato un problema. È vero che alla fine siamo stati molto veloci, ma qui il pneumatico posteriore si consuma molto, soprattutto nella parte centrale del battistrada. Domenica sarà una grande sfida portare il pneumatico posteriore in buone condizioni sulla distanza. Devo migliorare il mio stile di guida nel terzo settore. Perdo molto tempo nelle curve 8 e 9, che sono le uniche lunghe qui. È un punto debole della nostra moto. Ma nel resto dei settori mi sento competitivo".

Ma per la famiglia Márquez ci sono stati anche alcuni inconvenienti questo sabato. "Purtroppo mio fratello si è rotto due o tre costole alla fine della Q1 quando è caduto", ha raccontato Marc. "So che è molto doloroso perché anch'io ho già subito una costola rotta quest'anno. È un peccato per lui perché oggi era velocissimo. Ieri era ancora in difficoltà. Nella terza sessione di prove oggi era già tra i primi 3. Anche Alex ha guidato molto bene in Q1. Sì, l'anno scorso è caduto spesso, ma quest'anno è stato veloce e molto costante finora, senza molti incidenti. Peccato per lui, tornerà in Spagna al più tardi domenica. Speriamo che sia pronto per Mandalika tra tre settimane".

Risultati MotoGP Sprint, Circuito di Buddh (23 settembre):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.