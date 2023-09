Marc Márquez: Preocupações para domingo, irmão Alex lesionado

Os resultados de Marc Márquez após os dois primeiros dias de MotoGP no Circuito Internacional de Buddh, com 5,01 quilómetros de extensão (com oito curvas à direita e cinco à esquerda e uma reta de trás com quase 1200 metros) são impressionantes. Foi 2º e 4º na sexta-feira, garantiu o sexto lugar da grelha na Qualificação 2 - e teve uma prestação impecável com o 3º lugar na Corrida Sprint de onze voltas.

A estrela da Repsol Honda suspeita que é pouco provável que esteja na luta por um lugar no pódio na corrida de 21 voltas de domingo. "O maior problema vai ser o pneu traseiro. Porque o desgaste aqui é muito elevado," sabe o espanhol de 30 anos. "Mesmo na corrida de sprint foi problemático. É verdade que fomos muito rápidos no final, mas o pneu traseiro sofre muito desgaste aqui, especialmente no meio do piso. Será um grande desafio no domingo conseguir que o pneu traseiro esteja em boas condições durante a distância. Tenho de melhorar o meu estilo de condução no terceiro sector. Aí perco muito tempo nas curvas 8 e 9, que são as únicas curvas longas aqui. Esse é um ponto fraco da nossa mota. Mas no resto das secções sinto-me competitivo."

Mas para a família Márquez, também houve algumas paragens mais baixas neste sábado. "Infelizmente, o meu irmão partiu duas ou três costelas no final da Q1 quando caiu," descreveu Marc. "Sei que é muito doloroso porque também já tive uma costela partida este ano. É uma pena para ele, porque estava muito rápido hoje. Ontem ainda estava a lutar. Hoje, na terceira sessão de treinos livres, já estava entre os 3 primeiros. O Alex também esteve muito bem na Q1. Sim, ele teve muitos acidentes no ano passado, mas este ano tem sido rápido e muito consistente até agora, sem muitos acidentes. É uma pena para ele, pois tem de regressar a Espanha no domingo, o mais tardar. Esperemos que esteja pronto para Mandalika dentro de três semanas."

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 Set):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.