Programa de TV GP da Índia: MotoGP começa às 12h00

O vencedor do primeiro "Grande Prémio IndianOil da Índia" no Circuito Internacional de Buddh será conhecido hoje, domingo. Onde, quando e como os fãs não perderão nada, mesmo a partir de casa.

A ServusTV transmite as três corridas de GP na Alemanha, Áustria e Suíça na televisão de acesso livre, como habitualmente, com reportagens preliminares, análises e entrevistas. No entanto, os horários de transmissão são invulgares devido a uma mudança de horário de três horas e meia e a alguns ajustamentos em relação à programação habitual.

Por exemplo, os ases do MotoGP vão disputar a corrida principal, encurtada para 21 voltas devido ao calor e à elevada humidade, às 15h30, hora local. Isto significa que para os fãs de MotoGP na Europa Central a corrida começará ao meio-dia, mesmo a tempo do almoço. Antes disso, é a vez da Moto3, às 9h00, e da Moto2, às 10h15.

Uma alternativa televisiva à emissora privada austríaca só está disponível na Suíça: a SRF zwei vai transmitir a corrida principal de MotoGP em direto este domingo.

A oferta completa de streaming

Na plataforma de vídeo e de streaming ServusTV On não existe apenas o programa ServusTV em alemão. Para os utilizadores austríacos, toda a ação de sexta-feira em diante (todas as sessões de treinos, sessões de qualificação e corridas) pode ser vista em direto com comentários originais em inglês.

Imediatamente após cada transmissão, todas as sessões de qualificação e as corridas estarão também disponíveis para serem vistas em vídeo (também apenas na Áustria, por razões legais).

Se os direitos televisivos permitirem a transmissão na Alemanha e na Áustria, o streaming da ServusTV com comentários em alemão também estará disponível, como habitualmente, para os utilizadores com um endereço IP na Alemanha - isto também se aplica às corridas em todas as classes após as sessões de qualificação.

Como alternativa paga, a transmissão em direto da Dorna está disponível em motogp.com. A subscrição para toda a época custa normalmente 139,99 euros. O tempo em direto também está incluído por 148,99 euros. No entanto, como a metade da temporada já passou, o promotor do Campeonato do Mundo está a conceder um desconto de 50 por cento no pacote do passe de vídeo.

Em contrapartida, todas as sessões com comentários em inglês estão disponíveis em direto e a pedido no sítio Web oficial. Para além disso, existem inúmeros vídeos com entrevistas e imagens dos bastidores do Campeonato do Mundo de MotoGP. O arquivo também contém todas as corridas de GP desde 1992.

Programa de TV India GP 2023: