Fabio Quartararo (Yamaha): Dos corazones en el pecho

Al Campeón del Mundo de MotoGP de 2021 no le faltó un análisis decisivo. Fabio Quartararo tenía claramente dos corazones en el pecho tras el sprint: "Por supuesto, el sexto puesto suena bien a primera vista. Además, me he sentido bien en algunos puntos y he pilotado bien".

"Por otro lado, hemos tenido los mismos problemas una y otra vez desde el comienzo de la temporada, hace mucho tiempo, y simplemente no podemos resolverlos. No tenemos ninguna ventaja sobre nuestros competidores en ningún aspecto. En el pasado, la Yamaha era al menos la mejor moto en términos de comportamiento en curva. Eso se ha perdido por completo", el piloto del sur de Francia apenas puede ocultar su frustración.

"Pero éste es sólo un problema de muchos. De todas formas, no podemos mantener la velocidad punta", prosigue el 12 veces ganador de un GP. "Cuando veo la diferencia, con el modesto agarre que tenemos sólo podemos abrir a fondo el acelerador, es muy frustrante".

El 150 veces ganador de un GP tiene clara la receta para acabar entre los cinco primeros. "Sólo tengo que frenar super-super tarde". Sin embargo, las consecuencias de esta estrategia han sido dolorosamente experimentadas por otros pilotos de motos japonesas esta temporada.

Para la carrera de 21 vueltas del domingo (inicio: 12pm CEST), sin embargo, "El Diablo" se muestra escéptico. "Será doblemente difícil en la distancia más larga confirmar el resultado del sprint. Pero espero al menos salir entero de la primera curva. En el sprint, dos compañeros de equipo se derribaron mutuamente. Eso es casi castigo suficiente".

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.