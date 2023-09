Fabio Quartararo (Yamaha) : Deux cœurs dans la poitrine

La sixième place de Fabio Quartararo lors du sprint indien aurait pu être considérée comme plus qu'honorable. Mais le Français reconnaît clairement les limites de sa Yama sur le Buddh International Circuit.

Le champion du monde MotoGP 2021 n'a pas hésité à faire une analyse détaillée. Fabio Quartararo avait clairement deux cœurs dans sa poitrine après le sprint : "Bien sûr, la sixième place semble réjouissante à première vue. Et je me suis aussi senti à l'aise sur certains points et j'ai bien roulé".

"D'un autre côté, depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis longtemps, nous avons toujours les mêmes problèmes, que nous n'arrivons tout simplement pas à résoudre. Nous n'avons aucun avantage par rapport à nos concurrents dans aucun domaine. Avant, la Yamaha était la meilleure moto, au moins en ce qui concerne le comportement en virage. Cela s'est complètement perdu", déclare le pilote du sud de la France, qui a du mal à cacher sa frustration.

"Mais ce n'est qu'un problème parmi d'autres. De toute façon, nous ne pouvons pas rivaliser en vitesse de pointe", poursuit l'homme aux 12 victoires en GP. "Quand je vois la différence, avec quel grip modeste nous pouvons mettre les gaz à fond, c'est très frustrant".

Pour le pilote aux 150 GP, la recette pour un top 5 est claire. "Je dois simplement freiner super-super tard". D'autres pilotes de motos japonaises ont toutefois déjà fait la douloureuse expérience des conséquences de cette stratégie cette saison.

Pour la course de 21 tours de dimanche (départ : 12h00 CEST), "El Diablo" est toutefois sceptique. "Il sera doublement difficile de confirmer le résultat du sprint sur une distance plus longue. Mais j'espère au moins sortir indemne du premier virage. Au sprint, deux coéquipiers se sont tirés dessus. C'est presque une punition suffisante".

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.