Fabio Quartararo (Yamaha): Due cuori nel petto

Il Campione del Mondo MotoGP 2021 non si è lasciato sfuggire un'analisi decisiva. Fabio Quartararo aveva chiaramente due cuori in petto dopo la volata: "Certo, il sesto posto sembra buono a prima vista. E poi mi sono sentito bene in alcuni punti e ho corso bene".

"D'altra parte, abbiamo avuto sempre gli stessi problemi dall'inizio della stagione, molto tempo fa, e non riusciamo a risolverli. Non abbiamo alcun vantaggio sui nostri concorrenti in nessun ambito. In passato, la Yamaha era almeno la moto migliore in termini di comportamento in curva. Questo è andato completamente perso", afferma il sud-francese, che non riesce a nascondere la sua frustrazione.

"Ma questo è solo uno dei tanti problemi. Non riusciamo comunque a tenere il passo in termini di velocità massima", continua il 12 volte vincitore del GP. "Quando vedo la differenza, con un'aderenza modesta, possiamo solo aprire completamente l'acceleratore, è molto frustrante".

Il 150 volte vincitore di un GP ha le idee chiare sulla ricetta per arrivare tra i primi cinque. "Devo solo frenare molto tardi". Tuttavia, le conseguenze di questa strategia sono state dolorosamente sperimentate da altri piloti di moto giapponesi in questa stagione.

Per i 21 giri di domenica (partenza alle 12:00 CEST), tuttavia, "El Diablo" è scettico. "Sarà doppiamente difficile, sulla distanza più lunga, confermare il risultato dello sprint. Ma spero almeno di uscire integro dalla prima curva". Nello sprint, due compagni di squadra si sono abbattuti a vicenda. È quasi una punizione sufficiente".

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.