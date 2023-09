Fabio Quartararo (Yamaha): Dois corações no peito

De facto, o sexto lugar de Fabio Quartararo no sprint indiano pode ser descrito como mais do que apenas respeitável. No entanto, o francês também reconhece claramente os limites do seu Yama no Circuito Internacional de Buddh.

por Philippe Soutter - Automatic translation from German

O Campeão do Mundo de MotoGP de 2021 não perdeu a oportunidade de fazer uma análise decisiva. Fabio Quartararo tinha claramente dois corações no peito após o sprint: "Claro, o sexto lugar parece bom à primeira vista. E também me senti bem em alguns pontos e pedalei bem".

"Por outro lado, temos tido os mesmos problemas repetidamente desde o início da época, há muito tempo, e simplesmente não os conseguimos resolver. Não temos qualquer vantagem sobre os nossos concorrentes em nenhuma área. No passado, a Yamaha era, pelo menos, a melhor mota em termos de comportamento em curva. Isso perdeu-se completamente", o sul-francês mal consegue esconder a sua frustração.

"Mas esse é apenas um problema entre muitos. De qualquer forma, não conseguimos manter a velocidade máxima", continua o vencedor de 12 GPs. "Quando vejo a diferença, com a modesta aderência que temos, só podemos abrir totalmente o acelerador, é muito frustrante."

O 150 vezes competidor de GP é claro sobre a receita para terminar entre os cinco primeiros. "Só tenho de travar super-super-tarde." No entanto, as consequências desta estratégia foram dolorosamente experimentadas por outros pilotos de motas japonesas esta época.

Para a corrida de 21 voltas de domingo (início: 12h00 CEST), no entanto, "El Diablo" está cético. "Será duplamente difícil, numa distância maior, confirmar o resultado do sprint. Mas espero, pelo menos, sair inteiro da primeira curva. No sprint, dois colegas de equipa abateram-se um ao outro. Isso é quase um castigo suficiente".

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.