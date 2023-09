Augusto Fernández (GASGAS/11º): "¡Bez ha volado!".

El as del GASGAS-Tech3 y Campeón del Mundo de Moto2, Augusto Fernández, tuvo que recuperar terreno en el sprint de MotoGP del sábado en el Circuito de Buddh tras las turbulencias en la curva 1, pero aún así consiguió la P11. Marc

La carrera de los pilotos del GASGAS-Tech3 Pol Espargaró y Augusto Fernández se arruinó a los pocos metros en el sprint del Circuito de Buddh. Tras un enredo en el que también se vio implicado Stefan Bradl, sustituto de LCR Honda, Bradl y Espargaró se fueron a la grava. Fernández tuvo que lanzarse en solitario a por el grupo.

"Sabíamos que la curva 1 sería complicada", admitió Fernández. "Lo más fácil es recuperar posiciones en la primera curva. Pero también puedes liarla parda. La carrera ha sido muy dura para mí. Tenía buen ritmo, como siempre, pero he tenido que remontar desde muy atrás".

La conclusión del debutante español: "En realidad ha sido como muchas otras veces. Quiero empezar bien el domingo y ganar algunas posiciones, y luego mantener el ritmo. Va a ser una carrera dura físicamente el domingo, seguro".

Luego vino el encuentro de Fernández con el volador Marco Bezzecchi, que se precipitó desde el último puesto hasta el 5º en el sprint tras su colisión con su compañero de equipo Luca Marini. Fernández quedó impresionado: "Yo iba muy rápido, pero el tipo corría de otra manera, ¡volaba! Quería seguirle cuando venía por detrás. Pero cuando levanté la vista, ya se había ido. También fue todo limpio en sus maniobras".

Comentando la carrera en el agitado pelotón en la nueva pista para MotoGP, Augusto Fernández dijo: "Ha sido malo. Intenté alejarme de los líos y encontrar aire limpio. También había muchas piedras, la pista estaba sucia por la lluvia. Pero después fue mejorando en cuanto a agarre; eso era bueno entonces".

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23/9):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 48. 19. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.