Augusto Fernández (GASGAS/11e) : "Bez a volé !"

L'as GASGAS-Tech3 et champion du monde de Moto2 Augusto Fernández a dû effectuer une remontée après les turbulences du virage 1 samedi lors du sprint MotoGP sur le circuit de Buddh, ce qui lui a tout de même permis d'obtenir la 11e place. Marc

La course des pilotes GASGAS-Tech3 Pol Espargaró et Augusto Fernández a été ruinée après seulement quelques mètres lors du sprint sur le circuit de Buddh. Après un imbroglio impliquant également Stefan Bradl, le remplaçant du LCR Honda, Bradl et Espargaró se sont retrouvés dans le bac à gravier. Fernández a dû courir en solitaire derrière le peloton.

"Nous savions que le virage 1 serait difficile", a déclaré Fernández après coup. "Bien sûr, il est plus facile de gagner des places dans le virage 1. Mais on peut aussi créer un grand désordre. La course a été très dure pour moi. J'avais pourtant un bon rythme, comme toujours, mais je devais partir de loin".

Le bilan du rookie espagnol : "C'était en fait comme souvent. Je veux prendre un bon départ dimanche et gagner quelques positions, puis maintenir un rythme constant. Physiquement, ce sera certainement une course difficile dimanche".

Ensuite, Fernandez a également rencontré le volant Marco Bezzecchi, qui s'est précipité au sprint de la dernière place à la cinquième place après sa collision avec son coéquipier Luca Marini. Fernández se montre impressionné : "J'étais en fait en train de rouler vite, mais ce type a fait une autre course - il a volé ! J'ai essayé de le suivre quand il est arrivé derrière moi. Mais quand j'ai levé les yeux, il était déjà parti. Tout était propre dans ses manœuvres aussi".

Concernant la course dans la cohue frénétique de la nouvelle piste pour le MotoGP, Augusto Fernández a déclaré : "C'était mauvais. J'ai essayé de rester à l'écart du bourbier et de trouver de l'air pur. Il y avait aussi beaucoup de pierres qui arrivaient - c'était sale sur la piste à cause de la pluie. Mais l'adhérence s'est améliorée par la suite ; c'était bien".

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.