Augusto Fernández (GASGAS/11°): "Bez è volato!".

La gara dei piloti GASGAS-Tech3 Pol Espargaró e Augusto Fernández è stata rovinata dopo pochi metri in volata al Buddh Circuit. Dopo un groviglio in cui è stato coinvolto anche il sostituto della LCR Honda Stefan Bradl, Bradl ed Espargaró sono finiti nella ghiaia. Fernández ha dovuto inseguire il gruppo da solo.

"Sapevamo che la curva 1 sarebbe stata difficile", ha ammesso Fernández in seguito. "Certo, alla curva 1 è più facile recuperare posizioni. Ma si può anche fare un gran casino. La gara è stata quindi molto difficile per me. Avevo un buon ritmo, come sempre, ma ho dovuto arrivare da molto lontano".

La conclusione del rookie spagnolo: "In realtà è stato come tante altre volte. Domenica voglio partire bene e guadagnare qualche posizione, per poi mantenere il ritmo. Domenica sarà sicuramente una gara dura dal punto di vista fisico".

Poi c'è stato l'incontro di Fernandez con il volante Marco Bezzecchi, che è passato dall'ultimo posto al 5° in volata dopo la collisione con il compagno di squadra Luca Marini. Fernández è rimasto impressionato: "Io stavo andando veloce, ma lui correva in un modo diverso: volava! Volevo seguirlo quando è arrivato da dietro. Ma quando ho alzato lo sguardo, era già sparito. Era tutto pulito anche nelle sue manovre".

Augusto Fernández ha commentato la gara nel gruppo frenetico della nuova pista della MotoGP: "È stato brutto. Ho cercato di stare lontano dalla confusione e di trovare aria pulita. C'erano anche molti sassi - la pista era sporca a causa della pioggia. Ma in seguito è andata sempre meglio in termini di aderenza; è stato un bene".

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23/9):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.