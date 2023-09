Augusto Fernández (GASGAS/11º): "O Bez voou!

O ás da GASGAS-Tech3 e Campeão do Mundo de Moto2, Augusto Fernández, teve de recuperar terreno no sprint de MotoGP de sábado no Circuito de Buddh, depois de turbulência na Curva 1, mas ainda assim ficou em P11. Marc

A corrida dos pilotos da GASGAS-Tech3, Pol Espargaró e Augusto Fernández, foi arruinada após alguns metros no sprint no Circuito de Buddh. Depois de uma confusão em que o substituto da LCR Honda, Stefan Bradl, também esteve envolvido, Bradl e Espargaró ficaram na gravilha. Fernández teve de correr atrás do pelotão sozinho.

"Sabíamos que a curva 1 seria complicada", admitiu Fernández depois. "Claro que é mais fácil recuperar lugares na curva 1. Mas também se pode fazer uma grande asneira. A corrida foi então muito difícil para mim. Mas eu tinha um bom ritmo, como sempre, mas tive de vir de muito longe."

A conclusão do estreante de Espanha: "Na verdade, foi como muitas vezes antes. Quero ter um bom começo no domingo e ganhar algumas posições - e depois manter o ritmo. Vai ser uma corrida difícil fisicamente no domingo, de certeza."

Depois, houve o encontro de Fernández com o voador Marco Bezzecchi, que passou do último lugar para o 5º no sprint após a sua colisão com o companheiro de equipa Luca Marini. Fernández ficou impressionado: "Eu estava mesmo a ir rápido, mas o tipo estava a correr de uma forma diferente - estava a voar! Eu queria segui-lo quando ele vinha de trás. Mas quando olhei para cima, ele já tinha desaparecido. Também estava tudo limpo nas manobras dele".

Comentando a corrida no agitado pelotão da nova pista de MotoGP, Augusto Fernández disse: "Foi mau. Tentei manter-me afastado das confusões e encontrar ar limpo. Também apareceram muitas pedras - a pista estava suja por causa da chuva. Mas depois melhorou e melhorou em termos de aderência; isso foi bom."

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23/9):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.