Stefan Bradl: "Spencer me ha quitado la penalización por vuelta larga".

Stefan Bradl ha disputado hoy su quinta carrera con carburante tras Austin, Jerez, Assen y Misano en el Buddh International Circuit de 5,01 km (con ocho curvas a derechas y cinco a izquierdas), pero no ha conseguido puntuar en lo que va de sábado. Hoy se ha visto involucrado en una colisión con el piloto oficial del GASGAS-Tech3 Augusto Fernández justo después de la salida en la curva 1, que también ha hecho caer de la moto a su compañero de equipo Pol Espargaró.

¿Fue la colisión entre el Campeón del Mundo de Moto2 Augusto Fernández y Stefan Bradl posiblemente provocada por la colisión de Luca Marini y Marco Bezzecchi un poco más adelante - como una especie de reacción en cadena? "No", aseguró Stefan Bradl. "Porque no vi el incidente, mi visión estaba bloqueada. Había demasiados pilotos entre nosotros. Estaba completamente concentrado en Augusto, porque me bloqueaba la trazada. Pero no quiero echar la culpa a nadie".

"Al principio pensé: 'Vale, quizás he frenado un poco tarde'", describió el bávaro de 33 años del equipo LCR Honda Castrol, que sustituye al lesionado Alex Rins en India y Japón. "Pero en las imágenes de vídeo vi que Augusto cambió bastante la trazada del centro de la pista a la izquierda, se fue con la rueda delantera por delante y no me dio oportunidad de esquivarle. He hablado con Pool Espargaró y está de acuerdo conmigo. Pero como he dicho, tampoco quiero echarle mucha culpa a August. Él no mira detrás. Ha elegido el punto de frenada un poco pronto y además ha tirado la moto tan brutalmente a la izquierda que no me ha dejado espacio".

A diferencia de Luca Marini, que torpedeó a su compañero de equipo en el Mooney VR46 Bezzecchi y le envió a un largo desvío, Bradl quedó impune. "Originalmente se habló en los comisarios sobre una penalización de vuelta larga para mí", dijo el bávaro a SPEEDWEEK.com. "Entonces fui y le enseñé el vídeo a mi querido amigo Freddie Spencer. Entonces me volvió a quitar la penalización, gracias a Dios".

Bradl saldrá hoy desde la 19ª posición de la parrilla debido a las lesiones de Alex Márquez (costillas rotas) y Luca Marini (clavícula rota).

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.