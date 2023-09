Stefan Bradl : "Spencer a enlevé la pénalité de longue piste".

Stefan Bradl disputait aujourd'hui sur le circuit international de Buddh (5,01 km, 8 virages à droite et 5 virages à gauche) sa cinquième séance d'essence après Austin, Jerez, Assen et Misano, mais il n'a jamais réussi à marquer de points ce samedi. Aujourd'hui, il a été impliqué dans une collision avec le pilote d'usine GASGAS-Tech3 Augusto Fernández au virage 1, dès le départ, et a également arraché son coéquipier Pol Espargaró de sa moto.

L'accrochage entre le Champion du Monde Moto2 Augusto Fernández et Stefan Bradl aurait-il été provoqué par la collision de Luca Marini et Marco Bezzecchi un peu plus loin, comme une sorte de réaction en chaîne ? "Non", a assuré Stefan Bradl. "Parce que je n'ai pas vu cet incident, j'avais la vue bouchée. Il y avait trop de pilotes entre nous. J'étais complètement concentré sur Augusto parce qu'il m'a bloqué la ligne. Mais je ne veux pas porter une énorme responsabilité".

"Au début, je me suis dit : 'Bon, j'étais peut-être un peu en retard sur les freins'", a décrit le Bavarois de 33 ans du LCR Honda Castrol Team, qui remplace Alex Rins, blessé, en Inde et au Japon. "Mais en regardant la vidéo, j'ai vu qu'Augusto avait changé de trajectoire du milieu de la piste vers la gauche, il est passé juste devant la roue avant et ne m'a pas laissé la possibilité de l'éviter. J'ai parlé à Pool Espargaró, il est du même avis que moi. Mais comme je l'ai dit, je ne veux pas non plus accuser August. Il ne regarde pas derrière lui. Il a choisi son point de freinage un peu tôt et a aussi tiré sa moto si brutalement vers la gauche qu'il ne m'a pas laissé de place".

Contrairement à Luca Marini, qui a torpillé son coéquipier Mooney VR46 Bezzecchi et l'a envoyé faire un long détour, Bradl n'a pas été sanctionné. "À l'origine, les stewards discutaient d'une pénalité de longue lap pour moi", a raconté le Bavarois à SPEEDWEEK.com. "J'y suis alors allé et j'ai montré la vidéo à mon cher ami Freddie Spencer. Puis, Dieu merci, il a retiré la pénalité".

Bradl s'élancera aujourd'hui de la 19ème place sur la grille de départ en raison des blessures d'Alex Márquez (côtes cassées) et de Luca Marini (fracture de la clavicule).

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.