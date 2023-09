Stefan Bradl: "Spencer ha tolto la penalità per il giro lungo".

Stefan Bradl ha disputato oggi la sua quinta gara di carburante dopo Austin, Jerez, Assen e Misano sui 5,01 km del Buddh International Circuit (con otto curve a destra e cinque a sinistra), ma finora non è mai riuscito a segnare alcun punto al sabato. Oggi è stato coinvolto in una collisione con il pilota ufficiale GASGAS-Tech3 Augusto Fernández subito dopo la partenza alla curva 1, facendo cadere dalla moto anche il suo compagno di squadra Pol Espargaró.

La collisione tra il Campione del Mondo Moto2 Augusto Fernández e Stefan Bradl è stata forse innescata dalla collisione tra Luca Marini e Marco Bezzecchi poco più avanti, come una sorta di reazione a catena? "No", ha assicurato Stefan Bradl. "Perché non ho visto questo incidente, la mia visuale era bloccata. C'erano troppi corridori tra noi. Ero completamente concentrato su Augusto, perché mi ha bloccato la linea. Ma non voglio dare una colpa enorme".

"All'inizio ho pensato: 'Ok, forse ho frenato un po' tardi'", ha descritto il 33enne bavarese del team LCR Honda Castrol, che sostituisce l'infortunato Alex Rins in India e Giappone. "Ma nelle riprese video ho visto che Augusto ha praticamente cambiato linea dal centro della pista alla sinistra, è passato proprio davanti alla ruota anteriore e non mi ha dato la possibilità di evitarlo. Ho parlato con Pool Espargaró e lui è d'accordo con me. Ma, come ho detto, non voglio dare la colpa neanche ad August. Non guarda dietro. Ha scelto il suo punto di frenata un po' in anticipo e ha anche tirato la sua moto così brutalmente a sinistra che non mi ha lasciato spazio".

A differenza di Luca Marini, che ha silurato il suo compagno di squadra Mooney VR46 Bezzecchi e lo ha mandato in una lunga deviazione, Bradl è rimasto impunito. "Inizialmente si era discusso con i commissari sportivi di una penalità di long-lap per me", ha detto il bavarese a SPEEDWEEK.com. "Poi sono andato a mostrare il video al mio caro amico Freddie Spencer. Poi ha tolto di nuovo la penalità, grazie a Dio".

Bradl partirà oggi dal 19° posto in griglia a causa degli infortuni di Alex Márquez (costole rotte) e Luca Marini (clavicola rotta).

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.