Stefan Bradl: "O Spencer retirou a penalização da volta longa".

Stefan Bradl disputou hoje a sua quinta corrida de combustível, depois de Austin, Jerez, Assen e Misano, no Circuito Internacional de Buddh, com 5,01 quilómetros (oito curvas à direita e cinco à esquerda), mas nunca conseguiu marcar qualquer ponto até agora no sábado. Hoje esteve envolvido numa colisão com o piloto de fábrica da GASGAS-Tech3, Augusto Fernández, logo após a partida na Curva 1, derrubando também o seu companheiro de equipa Pol Espargaró da sua moto.

Terá a colisão entre o Campeão do Mundo de Moto2 Augusto Fernández e Stefan Bradl sido provocada pela colisão de Luca Marini e Marco Bezzecchi um pouco mais à frente - como uma espécie de reação em cadeia? "Não", garantiu Stefan Bradl. "Porque eu não vi este incidente, a minha visão estava bloqueada. Havia demasiados pilotos entre nós. Eu estava completamente concentrado no Augusto, porque ele bloqueou a minha linha. Mas não quero colocar uma culpa enorme".

"Pensei no início: 'Ok, talvez tenha chegado um pouco tarde aos travões'", descreveu o bávaro de 33 anos da equipa LCR Honda Castrol, que substitui o lesionado Alex Rins na Índia e no Japão. "Mas nas imagens de vídeo vi que o Augusto mudou praticamente a linha do meio da pista para a esquerda, entrou mesmo à frente da roda dianteira e não me deu hipótese de evitar. Falei com o Pool Espargaró e ele concorda comigo. Mas, como já disse, também não quero culpar muito o August. Ele não olha para trás. Escolheu o ponto de travagem um pouco cedo e também puxou a moto tão brutalmente para a esquerda que não me deu qualquer espaço."

Ao contrário de Luca Marini, que torpedeou o seu companheiro de equipa Mooney VR46, Bezzecchi, e o enviou para um longo desvio, Bradl ficou impune. "Inicialmente, houve uma discussão com os comissários de bordo sobre uma penalização de longa duração para mim", disse o bávaro ao SPEEDWEEK.com. "Depois fui mostrar o vídeo ao meu querido amigo Freddie Spencer. Ele voltou a retirar a penalização, graças a Deus".

Bradl vai partir da 19ª posição da grelha hoje devido às lesões de Alex Márquez (costelas partidas) e Luca Marini (clavícula partida).

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.