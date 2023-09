MotoGP Live-Ticker : Qui remportera le premier GP d'Inde ?

Les fans de MotoGP pourront suivre la première course de la catégorie MotoGP sur le sol indien, tour par tour, à partir de 12h00 (CEST) dans le ticker en direct de SPEEDWEEK.com.

Pour la première fois de son histoire, le MotoGP se rendra sur le circuit international de Buddh, long de 5,010 km, à Greater Noida, près de New Delhi. En raison des températures et de l'humidité élevées, la distance de course a été réduite de 24 à 21 tours pour le Grand Prix de la catégorie reine.

Seuls 20 pilotes ont pris place sur la grille dimanche, Alex Márquez et Luca Marini étant déjà rentrés chez eux pour cause de blessure : Le pilote Gresini-Ducati doit se reposer au moins dix jours en raison de trois côtes cassées. Le protégé de Mooney-VR46 doit se faire opérer d'une clavicule gauche cassée en Italie après la collision au départ du sprint.

L'abandon de Marini(4e des qualifications) a permis aux pilotes officiels Repsol Honda Joan Mir et Marc Márquez, entre autres, de se hisser aux 4e et 5e places sur la grille de départ. Le poleman Marco Bezzecchi, le vainqueur du sprint Jorge Martin et le leader du championnat Pecco Bagnaia étaient sur la première ligne. Stefan Bradl s'est élancé depuis la 19ème place sur la grille de départ au guidon de sa LCR-Castrol-Honda.

