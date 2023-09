MotoGP Live Ticker: chi vincerà il primo GP dell'India?

Per la prima volta nella storia, la squadra della MotoGP correrà sui 5,010 km del Buddh International Circuit di Greater Noida, vicino a Nuova Delhi. A causa delle alte temperature e dell'umidità, la distanza di gara del Gran Premio della classe regina è stata ridotta da 24 a 21 giri.

Solo 20 piloti si sono schierati in griglia domenica, con Alex Márquez e Luca Marini già tornati a casa per infortunio: Il pilota della Gresini Ducati dovrà rimanere a riposo per almeno dieci giorni a causa di tre costole rotte. Il pupillo di Mooney VR46 dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola sinistra in Italia, dopo la collisione in partenza nello sprint.

A causa del ritiro di Marini(4° posto in qualifica), i piloti ufficiali Repsol Honda Joan Mir e Marc Márquez, tra gli altri, sono saliti al 4° e 5° posto in griglia. In prima fila Marco Bezzecchi, autore della pole, Jorge Martin, vincitore della volata, e Pecco Bagnaia, leader del Campionato del Mondo. Stefan Bradl è partito dal 19° posto in griglia con la Honda del team LCR Castrol.

La prima dell'India nel live ticker: