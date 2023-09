MotoGP Live Ticker: Quem vai ganhar o primeiro GP da Índia?

Os fãs do MotoGP podem seguir a primeira corrida da classe MotoGP em solo indiano, volta a volta, no live ticker do SPEEDWEEK.com a partir das 12h00 (CEST).

Pela primeira vez na história, a equipa de MotoGP vai correr no Circuito Internacional de Buddh, com 5,010 km, em Greater Noida, perto de Nova Deli. Devido às elevadas temperaturas e humidade, a distância da corrida para o Grande Prémio da categoria rainha foi encurtada de 24 para 21 voltas.

Apenas 20 pilotos alinharam na grelha de partida no domingo, com Alex Márquez e Luca Marini a regressarem a casa devido a lesões: O piloto da Gresini Ducati terá de repousar durante pelo menos dez dias devido a três costelas partidas. O protegido da Mooney VR46 terá de ser operado a uma clavícula esquerda partida em Itália após a colisão no início do sprint.

Devido à desistência de Marini(4º lugar na qualificação), os pilotos de fábrica da Repsol Honda, Joan Mir e Marc Márquez, entre outros, subiram para 4º e 5º na grelha. Na primeira linha da grelha de partida, Marco Bezzecchi, vencedor do sprint, Jorge Martin e Pecco Bagnaia, líder do Campeonato do Mundo. Stefan Bradl partiu da 19ª posição da grelha com a LCR Castrol Honda.

A Índia estreia-se no live ticker: