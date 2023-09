Fabio Quartararo (3º): "Hay que arriesgarse".

La estrella de Yamaha Fabio Quartararo ha logrado su segundo podio este año en el GP de la India tras una dura lucha contra Jorge Martín, después del tercer puesto de hace más de medio año en Texas. El francés se benefició de las caídas de Marc Márquez y Pecco Bagnaia, pero opuso una resistencia bastante feroz al subcampeón del Mundo Jorge Martín en las últimas vueltas.

El viernes por la mañana, en el circuito de Buddh, Quartararo todavía experimentó resultados desagradables, pero aun así se metió directamente en la Q2 y ahora puntúa dos veces, ya que también terminó el sprint en octava posición. "En general ha sido un gran fin de semana, sobre todo nuestro ritmo de carrera ha sido bueno. Así que estoy bastante contento con este fin de semana. Ojalá podamos terminar algunos más como este año", concluyó El Diablo. "Sólo tenemos que ser inteligentes y atacar inmediatamente cuando veamos una pequeña oportunidad de subir al podio".

Pero frente a las Ducati de Bezzecchi, Martin y posiblemente Bagnaia, el Campeón del Mundo de MotoGP 2021 se mostró perdido. "Sí, Pecco estaba delante de mí cuando su rueda delantera patinó", dijo Fabio. "Pero ese no era realmente mi problema. Tuve que obligarme a mantener la concentración. Me costaba mucho frenar la moto, sobre todo en las curvas de izquierdas. Así que tenemos que estar muy contentos con este podio".

¿Vio Fabio exactamente lo que pasaba con Jorge Martín, que ya estaba entre 1,5 y 2 seg. por delante del piloto de Yamaha?

Quartararo: "No sé si era la "bomba de brazo" o la cremallera del cuero lo que estaba causando problemas a Jorge. Sólo vi que hacía movimientos extraños en las curvas 10 y 11. Así que apreté hasta el final. Así que apreté hasta el final. Pero estaba completamente al límite con los neumáticos. Por eso el tercer puesto era lo máximo que se podía sacar ese día".

Fabio empezó la última de las 21 vueltas a 1,5s de Martin, pero entonces el piloto del Pramac Ducati cometió el error cuesta abajo en la aproximación a la curva 4. Al salir de la curva 5, los dos luchadores casi se tocan. "Sinceramente, cuando me adelantó entre las curvas 5 y 6, el agarre de mis neumáticos en el lado izquierdo ya era realmente malo. Por eso estaba bastante indefenso. Antes de la curva 10 estaba de nuevo a distancia, pero el agarre en la frenada era muy, muy malo. Por eso no pude frenar tan fuerte como esperaba. Así que acabamos en tercera posición. Más no era factible", suspiró Quartararo.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas



Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada



Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.