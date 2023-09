Fabio Quartararo (3e) : "Il faut saisir ce genre d'opportunités".

La star de Yamaha Fabio Quartararo a réussi à monter sur le deuxième podium de l'année au GP d'Inde après une lutte acharnée contre Jorge Martin, après avoir terminé troisième au Texas il y a plus de six mois. Le Français a profité des chutes de Marc Márquez et Pecco Bagnaia, mais a opposé une résistance assez féroce à Jorge Martin, deuxième du championnat du monde, dans les derniers tours.

Quartararo a connu des résultats peu réjouissants vendredi matin sur le circuit de Buddh, mais il s'est tout de même propulsé directement en Q2 et a désormais marqué deux fois des points, puisqu'il a également terminé le sprint en huitième position. "Dans l'ensemble, c'était un super week-end, surtout en ce qui concerne notre rythme de course. Je suis donc plutôt content de ce week-end. J'espère que nous pourrons encore en terminer quelques-uns comme ça cette année", a résumé El Diablo. "Nous devons simplement être intelligents et frapper dès que nous apercevons une petite opportunité de podium".

Mais face aux Ducati de Bezzecchi, Martin et sans doute Bagnaia, le champion du monde MotoGP 2021 a fait chou blanc. "Oui, Pecco était devant moi quand sa roue avant a glissé", a déclaré Fabio. "Mais ce n'était pas vraiment mon problème. Je devais simplement me forcer à rester concentré. J'ai eu beaucoup de mal à freiner la moto, surtout dans les virages à gauche. C'est pourquoi nous devons vraiment être satisfaits de ce podium".

Fabio a-t-il vu exactement tout ce qui s'est passé chez Jorge Martin, qui avait déjà 1,5 à 2 secondes d'avance sur le pilote Yamaha ?

Quartararo : "Je ne sais pas si c'est le 'arm pump' ou la fermeture éclair du cuir qui a posé problème à Jorge. J'ai juste vu qu'il faisait des mouvements bizarres dans les virages 10 et 11. J'ai donc poussé jusqu'à la fin. Mais j'étais complètement à bout de souffle avec les pneus. C'est pourquoi la troisième place était le maximum que l'on pouvait obtenir ce jour-là".

Fabio a entamé le dernier des 21 tours à environ 1,5 seconde de Martin, mais le pilote Pramac-Ducati a ensuite commis l'erreur en descente à l'approche du virage 4. En sortant du virage 5, les deux belligérants se sont presque touchés. "Honnêtement, quand il m'a dépassé entre les virages 5 et 6, l'adhérence de mes pneus était déjà vraiment mauvaise sur le côté gauche. J'étais donc plutôt sans défense. Avant le virage 10, j'étais à nouveau à portée de main, mais l'adhérence au freinage était vraiment, vraiment mauvaise. Je n'ai donc pas pu freiner aussi fort que je l'espérais. Nous avons donc terminé à la troisième place. C'est tout ce que nous pouvions faire", soupirait Quartararo.

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard



Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé



Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.