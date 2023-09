Fabio Quartararo (3°): "Bisogna correre questi rischi".

La Yamaha ha tirato un sospiro di sollievo: per la prima volta dal GP del Texas di aprile, Fabio Quartararo è riuscito a salire sul podio in India dopo un acceso duello con Jorge Martin.

La stella della Yamaha Fabio Quartararo ha ottenuto il suo secondo podio quest'anno al GP d'India dopo una dura lotta contro Jorge Martin, dopo il terzo posto ottenuto più di mezzo anno fa in Texas. Il francese ha beneficiato delle cadute di Marc Márquez e Pecco Bagnaia, ma ha opposto una resistenza piuttosto accanita al secondo classificato del Campionato del Mondo Jorge Martin negli ultimi giri.

Quartararo ha ancora avuto risultati spiacevoli sul Circuito di Buddh il venerdì mattina, ma è comunque entrato direttamente in Q2 e ora segna due volte, avendo anche concluso la volata in ottava posizione. "Nel complesso è stato un ottimo weekend, soprattutto il nostro ritmo di gara è stato buono. Sono molto soddisfatto di questo fine settimana. Spero che quest'anno riusciremo a fare altri risultati come questo", ha concluso El Diablo. "Dobbiamo solo essere intelligenti e colpire immediatamente quando individuiamo una piccola opportunità di podio".

Ma contro le Ducati di Bezzecchi, Martin e probabilmente Bagnaia, il Campione del Mondo MotoGP 2021 si è trovato in difficoltà. "Sì, Pecco era davanti a me quando la sua ruota anteriore è scivolata", ha detto Fabio. "Ma non è stato un problema mio. Ho solo dovuto costringermi a rimanere concentrato. Perché ho avuto grossi problemi a frenare la moto, soprattutto nelle curve a sinistra. Quindi dobbiamo essere molto contenti di questo podio".

Fabio ha visto esattamente cosa stava succedendo a Jorge Martin, che aveva già 1,5 o 2 secondi di vantaggio sul pilota Yamaha?

Quartararo: "Non so se sia stata la 'pompa del braccio' o la cerniera della pelle a creare problemi a Jorge. Ho solo visto che faceva dei movimenti strani nelle curve 10 e 11. Così ho spinto fino alla fine. Ma ero completamente alla fine con le gomme. Per questo il terzo posto era il massimo che si potesse ottenere quel giorno".

Fabio ha iniziato l'ultimo dei 21 giri a circa 1,5 secondi da Martin, ma poi il pilota Pramac Ducati ha commesso un errore in discesa all'approccio della curva 4. All'uscita della curva 5, i due attaccanti si sono quasi toccati. "Onestamente, quando mi ha passato tra le curve 5 e 6, l'aderenza delle mie gomme sul lato sinistro era già pessima. Per questo motivo ero piuttosto indifeso. Prima della curva 10 ero di nuovo a portata di mano, ma l'aderenza in frenata era davvero pessima. Per questo non sono riuscito a frenare con la forza che speravo. Così siamo finiti al terzo posto. Di più non si poteva fare", ha sospirato Quartararo.

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro



Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato



Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.