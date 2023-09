Fabio Quartararo (3º): "É preciso correr riscos".

A Yamaha respirou de alívio: pela primeira vez desde o GP do Texas em abril, Fabio Quartararo conseguiu um lugar no pódio na Índia depois de um duelo feroz contra Jorge Martin.

A estrela da Yamaha Fabio Quartararo conseguiu o seu segundo pódio este ano no GP da Índia depois de uma dura luta contra Jorge Martin, após o terceiro lugar de há mais de meio ano no Texas. O francês beneficiou das quedas de Marc Márquez e Pecco Bagnaia, mas resistiu muito bem ao segundo classificado do Campeonato do Mundo, Jorge Martin, nas últimas voltas.

Quartararo ainda experimentou resultados desagradáveis no Circuito de Buddh na manhã de sexta-feira, mas ainda assim entrou diretamente na Q2 e agora marca dois pontos, já que também terminou o sprint na oitava posição. "No geral, foi um ótimo fim de semana, especialmente o nosso ritmo de corrida foi bom. Por isso, estou muito satisfeito com este fim de semana. Espero que possamos terminar mais alguns como este ano", concluiu El Diablo. "Só temos de ser inteligentes e atacar imediatamente quando virmos uma pequena oportunidade para terminar no pódio."

Mas contra a Ducati de Bezzecchi, Martin e, possivelmente, Bagnaia, o Campeão do Mundo de MotoGP de 2021 estava perdido. "Sim, Pecco estava na minha frente quando a roda dianteira escorregou", disse Fabio. "Mas esse não era realmente o meu problema. Só tive de me forçar a manter a concentração. Porque tive grandes dificuldades em travar a moto, especialmente nas curvas à esquerda. Por isso, temos de estar muito contentes com este pódio."

O Fabio viu exatamente o que se estava a passar com o Jorge Martin, que já estava 1,5 a 2 segundos à frente do piloto da Yamaha?

Quartararo: "Não sei se foi a 'bomba de braço' ou o fecho do couro que estava a causar problemas ao Jorge. Apenas vi que ele estava a fazer movimentos estranhos nas curvas 10 e 11. Por isso, insisti até ao fim. Mas estava completamente no fim com os pneus. Foi por isso que o terceiro lugar foi o máximo que consegui obter nesse dia."

Fabio começou a última das 21 voltas cerca de 1,5 segundos atrás de Martin, mas depois o piloto da Pramac Ducati cometeu o erro na descida da curva 4. À saída da curva 5, os dois lutadores quase se tocaram. "Honestamente, quando ele me passou entre as curvas 5 e 6, a aderência dos meus pneus do lado esquerdo já era muito má. Foi por isso que fiquei bastante indefeso. Antes da curva 10, estava novamente a uma distância razoável, mas a aderência na travagem era muito, muito má. Foi por isso que não consegui travar tão forte como esperava. Por isso, acabámos em terceiro lugar. Mais não era possível," suspirou Quartararo.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 s

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, menos 8 voltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás



Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 s

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada



Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.