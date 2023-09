Marco Bezzecchi (Ducati/1º): "Lo siento por Pecco".

Marco Bezzecchi fue el dominador absoluto en el Circuito de Buddh (India) el domingo con la Ducati de un año. El italiano consiguió su tercera victoria de la temporada para su equipo Mooney Ducati VR46, con ocho segundos de ventaja sobre Jorge Martín, y fue celebrado frenéticamente por su equipo en torno a Pablo Nieto.

Es más: Bezzecchi podría estar ahora también en la lucha por el Campeonato del Mundo tras la retirada del Campeón del Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia. Su diferencia con respecto a su compatriota Bagnaia es ahora de sólo 44 puntos.

"Me siento de maravilla, estoy muy contento con esta carrera", ha dicho Bezzecchi, que como la mayoría de los pilotos ha confiado en el neumático blando trasero y ha sido capaz de adelantar a Pecco Bagnaia al principio de la carrera. "Ayer también estuve fuerte. Por desgracia, perdí mucho tiempo en la salida. Remontar así ahora ha sido genial".

"Quise mantener la calma al principio cuando Pecco y Jorge me pasaron en la salida. Sabía que tenían un poco más ahí, pero al mismo tiempo quería mantenerme cerca. Sabía que el neumático delantero iba a ser importante. He sido agresivo y me he puesto delante, tenía que hacerlo. Luego piloté muy bien y tuve un ritmo muy bueno".

Comentando su fabulosa actuación en el Circuito de Buddh, "Bez" dijo: "Me gusta mucho la pista. Para ser sincero, no sé la razón. Aquí me concentré enseguida en la frenada. Las condiciones eran difíciles, la rueda delantera se bloqueaba fuerte y rápido. Normalmente Pecco y Jorge marcan la diferencia en esta zona, al menos así fue la última vez."

"El viernes cometí muchos errores, pero fue porque buscaba el límite. Después he ido a por el límite y he podido ir aún más lejos. El sábado ya me sentí de maravilla y vi que podía marcar un poco más la diferencia que los chicos. Pero Jorge también estuvo siempre ahí, fue impresionante", describió Marco.

Sobre la enorme ventaja en la carrera principal de 21 vueltas, el italiano dijo: "No la vi. En la última vuelta había seis segundos de ventaja, no sé qué pasó entonces. No esperaba ganar por ocho segundos. Una victoria sienta bien, incluso con una milésima de segundo de ventaja".

Sobre la caída de Bagnaia y la lucha ahora abierta por el Campeonato del Mundo, Bezzecchi dijo. "El equipo no me lo comunicó, pero luego vi algo en el videowall. No estaba seguro y no tuve tiempo de comprobarlo. Luego en el parc fermé me lo dijeron. Lo siento por Pecco. No pienso mucho en el Mundial. Pero siempre es bonito estar cerca y luchar con Jorge y Pecco. Es un honor para mí. Ahora tengo ganas de ir a Japón, es un circuito que me gusta".