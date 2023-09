Marco Bezzecchi (Ducati/1.) : "Je suis désolé pour Pecco".

L'as de VR46-Ducati Marco Bezzecchi a remporté la première course de MotoGP en Inde et a ensuite parlé du crash de son ami Pecco Bagnaia, de la bataille désormais ouverte pour le championnat du monde et de sa nouvelle position de départ.

Marco Bezzecchi a été l'homme absolument dominant dimanche sur le circuit de Buddh en Inde avec sa Ducati âgée d'un an. L'Italien a remporté sa troisième victoire de la saison pour son équipe Mooney Ducati VR46, devançant Jorge Martin de huit secondes à l'arrivée, ce qui lui a valu d'être acclamé frénétiquement par son équipe et Pablo Nieto.

De plus, Bezzecchi pourrait se mêler à la lutte pour le championnat du monde après l'abandon du champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia. Son retard sur son ami Bagnaia n'est plus que de 44 points.

"Je me sens merveilleusement bien - je suis très heureux de cette course", a déclaré Bezzecchi qui, comme la majorité du peloton, a misé sur le pneu arrière tendre et a pu dépasser Pecco Bagnaia très tôt dans la course. "J'étais aussi fort hier. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup de temps au départ. Maintenant, revenir comme ça, c'était super".

"J'ai essayé de rester calme au début, quand Pecco et Jorge m'ont dépassé au départ. Je savais qu'ils avaient quelque chose de plus là-bas, mais je voulais en même temps rester proche. Je savais que le pneu avant allait être important. J'ai alors été agressif et je me suis placé devant, je devais le faire. J'ai alors très bien roulé et j'avais un très bon rythme".

Concernant sa fabuleuse performance sur le circuit de Buddh, "Bez" a déclaré : "J'aime beaucoup cette piste. Mais pour être honnête, je n'en connais pas la raison. Je me suis tout de suite concentré sur le freinage ici. Les conditions étaient difficiles, la roue avant se bloquait fortement et rapidement. Normalement, Pecco et Jorge font la différence dans ce domaine, c'était en tout cas le cas dernièrement".

"Vendredi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'était parce que je cherchais la limite. Je suis ensuite allé à la limite et j'ai pu la repousser encore plus loin. Dès samedi, je me suis senti merveilleusement bien et j'ai vu que je pouvais faire un peu plus la différence que les gars. Mais Jorge était aussi toujours là - il a été impressionnant", a décrit Marco.

En ce qui concerne l'énorme avance dans la course principale de 21 tours, l'Italien a déclaré : "Je ne l'ai pas vu. Dans le dernier tour, j'avais encore six secondes d'avance, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Je ne m'attendais pas à gagner avec huit secondes. Une victoire fait du bien, même avec un millième d'avance".

Concernant le crash de Bagnaia et la lutte désormais ouverte pour le championnat du monde, Bezzecchi a déclaré. "L'équipe ne me l'a pas communiqué, mais j'ai ensuite entendu quelque chose sur le mur vidéo. Je n'étais pas sûr, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Ensuite, au Parc Fermé, ils me l'ont dit. Je suis désolé pour Pecco. Je ne pense pas beaucoup à la Coupe du monde. Mais c'est toujours agréable d'être proche et de se battre avec Jorge et Pecco. C'est un honneur pour moi. J'ai maintenant hâte d'être au Japon, c'est une piste que j'aime".