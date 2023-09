Marco Bezzecchi (Ducati/1°): "Mi dispiace per Pecco".

Marco Bezzecchi è stato l'assoluto dominatore del Circuito di Buddh in India domenica con la Ducati di un anno fa. L'italiano ha conquistato la terza vittoria della stagione per il suo team Mooney Ducati VR46, chiudendo con otto secondi di vantaggio su Jorge Martin e festeggiato freneticamente dal suo equipaggio intorno a Pablo Nieto.

Inoltre, Bezzecchi potrebbe essere in lotta per il Campionato del Mondo dopo il ritiro del Campione del Mondo Francesco "Pecco" Bagnaia. Il suo distacco dal compagno Bagnaia è ora di soli 44 punti.

"Mi sento benissimo, sono molto contento di questa gara", ha detto Bezzecchi, che come la maggior parte dei concorrenti si è affidato alla gomma morbida posteriore ed è riuscito a passare Pecco Bagnaia nelle prime fasi della gara. "Anche ieri ero forte. Purtroppo ho perso molto tempo alla partenza. Riuscire a rimontare in questo modo è stato fantastico".

"Volevo mantenere la calma all'inizio, quando Pecco e Jorge mi hanno passato alla partenza. Sapevo che avevano qualcosa in più, ma allo stesso tempo volevo rimanere vicino. Sapevo che la gomma anteriore sarebbe stata importante. Sono stato aggressivo e mi sono messo davanti, dovevo farlo. Poi ho guidato molto bene e ho avuto un ottimo ritmo".

Commentando la sua favolosa prestazione sul circuito di Buddh, "Bez" ha detto: "La pista mi piace molto. Ma, ad essere sincero, non ne conosco il motivo. Qui mi sono concentrato subito sulla frenata. Le condizioni erano difficili, la ruota anteriore si bloccava fortemente e rapidamente. Di solito Pecco e Jorge fanno la differenza in questo settore, almeno così è stato l'ultima volta".

"Venerdì ho commesso molti errori, ma questo perché cercavo il limite. Poi ho cercato il limite e sono riuscito a spingere ancora di più. Già sabato mi sentivo benissimo e ho visto che potevo fare un po' più di differenza rispetto ai ragazzi. Ma anche Jorge era sempre lì, era impressionante", ha descritto Marco.

Riguardo all'enorme vantaggio nella gara principale di 21 giri, l'italiano ha detto: "Non l'ho visto. All'ultimo giro c'era un vantaggio di sei secondi, non so cosa sia successo. Non mi aspettavo di vincere con otto secondi di vantaggio. Una vittoria è una bella sensazione, anche con un millesimo di secondo di vantaggio".

Sulla caduta di Bagnaia e sulla battaglia ormai aperta per il Campionato del Mondo, Bezzecchi ha detto. "La squadra non me l'ha comunicato, ma poi ho visto qualcosa sul video wall. Non ero sicuro e non ho avuto il tempo di controllare. Poi in parco chiuso me l'hanno detto. Mi dispiace per Pecco. Non penso molto alla Coppa del Mondo. Ma è sempre bello essere vicini e lottare con Jorge e Pecco. È un onore per me. Ora non vedo l'ora di andare in Giappone, è una pista che mi piace".