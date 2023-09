Marco Bezzecchi (Ducati/1º): "Lamento pelo Pecco".

O ás da VR46 Ducati Marco Bezzecchi garantiu a vitória na estreia do MotoGP na Índia e falou depois sobre a queda do companheiro Pecco Bagnaia, a luta pelo Campeonato do Mundo agora em aberto e a sua nova posição de partida.

Marco Bezzecchi foi o homem absolutamente dominante no Circuito de Buddh, na Índia, no domingo, com a Ducati de um ano. O italiano conquistou a terceira vitória da época para a sua equipa Mooney Ducati VR46, terminando com oito segundos de vantagem sobre Jorge Martin e foi freneticamente festejado pela sua equipa em torno de Pablo Nieto.

E mais: Bezzecchi pode agora também estar na luta pelo Campeonato do Mundo depois da retirada do Campeão do Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia. A sua diferença para o companheiro Bagnaia é agora de apenas 44 pontos.

"Sinto-me muito bem - estou muito contente com esta corrida", disse Bezzecchi, que, tal como a maioria dos concorrentes, utilizou o pneu traseiro macio e conseguiu passar Pecco Bagnaia no início da corrida. "Também estive forte ontem. Infelizmente, perdi muito tempo no arranque. Voltar assim agora foi ótimo."

"Queria manter a calma no início quando o Pecco e o Jorge me passaram no início. Sabia que eles tinham um pouco mais, mas ao mesmo tempo queria manter-me perto. Sabia que o pneu da frente ia ser importante. Fui então agressivo e coloquei-me na frente, tinha de o fazer. Depois conduzi muito bem e tive um ritmo muito bom."

Comentando o seu fabuloso desempenho no Circuito de Buddh, "Bez" disse: "Gosto muito da pista. Mas para ser honesto, não sei porquê. Concentrei-me logo na travagem aqui. As condições eram difíceis, a roda da frente bloqueou forte e rapidamente. Normalmente, o Pecco e o Jorge fazem a diferença nesta área, pelo menos foi assim da última vez."

"Na sexta-feira cometi muitos erros, mas isso foi porque estava à procura do limite. Depois fui ao limite e consegui ir ainda mais longe. Já me senti muito bem no sábado e vi que podia fazer um pouco mais de diferença do que os outros. Mas o Jorge também esteve sempre presente, foi impressionante", descreveu Marco.

Sobre a enorme vantagem na corrida principal de 21 voltas, o italiano partilhou: "Não a vi. Na última volta havia uma vantagem de seis segundos, não sei o que aconteceu depois. Não estava à espera de ganhar por oito segundos. A vitória sabe bem, mesmo com uma vantagem de um milésimo de segundo."

Sobre a queda de Bagnaia e a luta pelo Campeonato do Mundo agora em aberto, Bezzecchi disse. "A equipa não me comunicou, mas depois vi algo na parede de vídeo. Não tinha a certeza e não tive tempo para verificar. Depois, no parque fechado, disseram-me. Tenho pena do Pecco. Não penso muito no Campeonato do Mundo. Mas é sempre bom estar perto e lutar com o Jorge e o Pecco. É uma honra para mim. Agora estou ansioso pelo Japão, é uma pista de que gosto".