Stefan Bradl (Honda/15º): "Me alegro de que se haya acabado".

Stefan Brad ha sumado puntos por tercera vez en su quinta participación en un GP este año, pero se ha beneficiado de las caídas y abandonos de algunos de los pilotos de delante para terminar a 35.782 segundos del ganador Marco Bezzecchi tras 21 vueltas en el GP de la India.

"No ha sido una gran carrera, la verdad. Pero al menos he sumado un punto, así que es un consuelo para este fin de semana", resumió el piloto del LCR Castrol Honda y sustituto de Alex Rins. "Porque mi confianza deja mucho que desear porque corremos el riesgo de caernos cada vez que giramos. Por eso la victoria en los puntos es una buena base cuando lleguemos ahora a Japón y seguro que allí lo haremos mejor."

"No hay nada especial que contar sobre la carrera. Me esforcé por mantenerme detrás de Miller durante la mitad de la carrera", describió el bávaro de 33 años. "Luego fui cogiendo ritmo, durante la carrera también gané más confianza. Después de la caída en la primera curva del sprint del sábado, no me arrepentí de atacar como es debido. Tenía muchas ganas de terminar y hacer mi trabajo. Terminé la carrera, no hay mucho más que contar".

"Estoy contento de que Honda haya sido mucho más competitiva aquí que en los dos últimos meses", señaló el piloto probador de Honda. "Ahora necesito averiguar qué han hecho y cambiado en el equipo Repsol de aquí al GP de Japón. Entonces tenemos que pensar si podemos cambiar algo en esa dirección también en LCR y dar un paso adelante como resultado."

"Twin Ring Motegi puede ser una buena pista para mí porque hace cuatro semanas probé allí durante un día y medio el nuevo chasis que utilicé en Misano", informa Bradl, que también ganó el GP del octavo de litro en Japón en 2008 y logró un quinto puesto en MotoGP en Motegi en 2013 con la Honda del LCR. "Seguro que tenemos posibilidades de hacerlo mejor en Japón".

Cómo afrontó Stefan el sofocante calor a 35 grados? Bradl: "Estuve detrás de Miller durante bastante tiempo. Estaba preocupado por los frenos. Tienes que gestionar tantas cosas con todos los dispositivos, los frenos y los neumáticos, que a veces es difícil concentrarse en uno mismo. Todo estaba al límite. Pero siempre decimos que estamos al límite. Sí, los pilotos tienen que lidiar con tantos sistemas, la presión de tener éxito, los dispositivos, todo. Pero de alguna manera nos las arreglamos. Estoy contento de haber dejado atrás este fin de semana".

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.