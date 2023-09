Stefan Bradl (Honda/15e) : "Heureux que ce soit fini".

Stefan Brad a marqué des points pour la troisième fois cette année lors de sa cinquième participation à un GP, mais il a profité des chutes et des abandons de certains de ses prédécesseurs pour franchir la ligne d'arrivée du GP d'Inde après 21 tours, 35,782 secondes après le vainqueur Marco Bezzecchi.

"Ce n'était pas une grande course, si je dois être honnête. Mais au moins, j'ai marqué un point, ce qui est réconfortant pour ce week-end", résumait le pilote LCR Castrol Honda et remplaçant d'Alex Rins. "En effet, ma confiance laisse à désirer car nous sommes en danger de chute à chaque virage lorsque nous tournons. C'est pourquoi le fait de marquer des points est une bonne base alors que nous arrivons maintenant au Japon et que nous allons certainement faire mieux là-bas".

"Il n'y a rien de particulier à dire sur la course. Je me suis efforcé de rester derrière Miller pendant la moitié de la course", a décrit le Bavarois de 33 ans. "J'ai ensuite établi mon rythme et j'ai pris confiance au fil de la course. Après le crash dans le premier virage du sprint de samedi, je n'ai pas regretté d'avoir attaqué correctement. Je voulais absolument terminer et faire mon travail. J'ai terminé la course, il n'y a pas grand chose d'autre à dire".

"Je suis content que Honda ait été beaucoup plus compétitive ici que ces derniers mois", a constaté le pilote d'essai Honda. "Je dois maintenant découvrir d'ici le GP du Japon ce qu'ils ont fait et changé au sein du team Repsol. Ensuite, nous devrons voir si nous pouvons aussi changer quelque chose dans ce sens chez LCR et ainsi faire un pas en avant".

"Le Twin Ring Motegi peut être une bonne piste pour moi puisque c'est là que j'ai testé pendant une journée et demie il y a quatre semaines le nouveau châssis que j'ai utilisé à Misano", a rapporté Bradl, qui a également remporté le GP des huit litres au Japon en 2008 et qui a décroché une cinquième place en MotoGP à Motegi en 2013 au guidon de la Honda du LCR. "Nous avons certainement quelques possibilités de faire mieux au Japon".

Comment Stefan a-t-il géré la chaleur étouffante par 35 degrés ? Bradl : "Je suis resté assez longtemps derrière Miller. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter pour les freins. Il y a tellement de choses à gérer avec tous les équipements, les freins et les pneus qu'il est parfois difficile de se concentrer sur soi-même. Tout était à la limite. Mais nous disons toujours que nous sommes à la limite. Oui, les pilotes doivent gérer tant de systèmes, la pression du succès, les dispositifs, toutes sortes de choses. Mais d'une manière ou d'une autre, nous y arrivons. Je suis content d'en avoir fini avec ce week-end".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.