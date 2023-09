Stefan Bradl (Honda/15°): "Sono contento che sia finita".

Stefan Brad ha conquistato punti per la terza volta nel suo quinto GP di quest'anno, ma ha approfittato delle cadute e dei ritiri di alcuni piloti davanti a lui per concludere a 35,782 secondi dal vincitore Marco Bezzecchi dopo 21 giri del GP d'India.

"Non è stata una grande gara, ad essere onesti. Ma almeno ho conquistato un punto, quindi è una consolazione per questo fine settimana", ha riassunto il pilota LCR Castrol Honda e sostituto di Alex Rins. "Perché la mia fiducia lascia molto a desiderare perché rischiamo di cadere ogni volta che ci giriamo. Per questo motivo la vittoria a punti è una buona base di partenza per il Giappone, dove sicuramente faremo meglio".

"Non c'è nulla di speciale da raccontare sulla gara. Ho cercato di stare dietro a Miller per metà gara", ha descritto il 33enne bavarese. "Poi ho aumentato il mio ritmo e durante la gara ho acquisito maggiore fiducia. Dopo la caduta alla prima curva nella volata di sabato, non mi dispiaceva attaccare correttamente. Volevo davvero finire e fare il mio lavoro. Ho finito la gara, non c'è molto altro da dire".

"Sono contento che la Honda sia stata molto più competitiva qui rispetto agli ultimi due mesi", ha sottolineato il collaudatore della Honda. "Ora devo scoprire cosa hanno fatto e cambiato al team Repsol da qui al GP del Giappone. Poi dobbiamo pensare se possiamo cambiare qualcosa in quella direzione anche al team LCR e fare un passo avanti di conseguenza".

"Il Twin Ring Motegi può essere una buona pista per me perché quattro settimane fa vi ho provato per un giorno e mezzo il nuovo telaio che ho usato a Misano", ha riferito Bradl, che ha vinto anche il GP della ottavo di litro in Giappone nel 2008 e ha conquistato un quinto posto in MotoGP a Motegi nel 2013 con la LCR Honda. "Sicuramente abbiamo la possibilità di fare meglio in Giappone".

Come ha affrontato Stefan il caldo soffocante a 35 gradi? Bradl: "Sono stato dietro a Miller per parecchio tempo. Ero preoccupato per i freni. Devi gestire così tante cose con tutti i dispositivi, i freni e le gomme, che a volte è difficile concentrarsi su se stessi. Tutto era al limite. Ma noi diciamo sempre che siamo al limite. Sì, i piloti devono gestire tanti sistemi, la pressione per il successo, i dispositivi, tutto. Ma in qualche modo ci riusciamo. Sono felice di essermi lasciato alle spalle questo weekend".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24/9):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.