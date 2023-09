Stefan Bradl (Honda/15º): "Estou contente por ter acabado".

Stefan Brad garantiu pontos pela terceira vez no seu quinto GP este ano, mas beneficiou das quedas e desistências de alguns na frente para terminar a 35,782 segundos do vencedor Marco Bezzecchi após 21 voltas no GP da Índia.

"Não foi uma grande corrida, para ser honesto. Mas pelo menos consegui um ponto, o que é uma consolação para este fim de semana", resumiu o piloto da LCR Castrol Honda e substituto de Alex Rins. "Porque a minha confiança deixa muito a desejar porque corremos o risco de cair sempre que fazemos uma curva. É por isso que a vitória por pontos é uma boa base para quando chegarmos ao Japão e vamos certamente fazer melhor lá."

"Não há nada de especial a dizer sobre a corrida. Tentei manter-me atrás de Miller durante metade da corrida", descreveu o bávaro de 33 anos. "Depois ganhei ritmo e durante a corrida ganhei também mais confiança. Depois da queda na primeira curva no sprint de sábado, não me arrependi de atacar corretamente. Queria mesmo terminar e fazer o meu trabalho. Terminei a corrida, não há muito mais a dizer."

"Estou contente com o facto de a Honda ter sido muito mais competitiva aqui do que nos últimos meses", referiu o piloto de testes da Honda. "Agora preciso de saber o que fizeram e mudaram na equipa Repsol entre agora e o GP do Japão. Depois temos de pensar se podemos mudar algo nessa direção também na LCR e dar um passo em frente como resultado."

"Twin Ring Motegi pode ser uma boa pista para mim porque há quatro semanas testei lá o novo chassis durante um dia e meio que usei em Misano," relatou Bradl, que também venceu o GP de oito litros no Japão em 2008 e conquistou um quinto lugar no MotoGP em Motegi em 2013 com a LCR Honda. "De certeza que temos algumas possibilidades de fazer melhor no Japão."

Como é que Stefan lidou com o calor sufocante de 35 graus? Bradl: "Estive atrás do Miller durante bastante tempo. Estava preocupado com os travões. Temos de gerir tantas coisas com todos os dispositivos, os travões e os pneus, que por vezes é difícil concentrarmo-nos em nós próprios. Tudo estava no limite. Mas nós dizemos sempre que estamos no limite. Sim, os pilotos têm de lidar com tantos sistemas, com a pressão do sucesso, com os dispositivos, com tudo. Mas, de alguma forma, conseguimos. Estou contente por ter este fim de semana atrás de mim."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, menos 8 voltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.